Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la crescita dell’Italia potrebbe arrivare fino al 1,5% quest’anno lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista Bloomberg TV a Davos sottolineando che non ci sarà nessuna correzione la manovra che la lentamente della crescita e parte di una tendenza a livello mondiale per il ministro dell’economia Tria ...

Cuneo - cadavere di donna con volto sfigurato : identificata/ Ultime Notizie Barge : probabile femminicidio : Cuneo, cadavere di donna con volto sfigurato: identificata, ha 70 anni. probabile femminicidio fuori dalla chiesa di San Rocco di Barge. Le Ultime notizie

Cina Ultime Notizie : crescita mai così bassa dal 1990 : Cina ultime notizie: crescita mai così bassa dal 1990 L’economia della Cina ha registrato il minor tasso di crescita negli ultimi 28 anni. Ci riferiamo ai dati rilasciati lo scorso lunedì dall’Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino. Dati per i quali la crescita nel 2018 si sarebbe fermata al 6,6%, calando dello 0,2% rispetto al 2017. Numeri che riflettono l’impatto dei dazi Usa ma soprattutto dell’ambiente ...

Cuneo - trovato cadavere di una donna/ Ultime Notizie - volto in una pozza di sangue : si indaga per omicidio : Cuneo, trovato cadavere di una donna/ Ultime notizie, volto in una pozza di sangue e numerose ferite: le forze dell'ordine indagano per omicidio

Emiliano Sala - aereo scomparso : la ex fidanzata parla di mafia - Ultime Notizie Flash : Mentre continuano le ricerche dell'aereo con a bordo Emiliano Sala, la ex fidanzata Berenice Schkair lancia l'ipotesi che ci sia la mafia dietro l'incidente

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio oggi alle World economic forum di Davos arriva il ministro dell’economia Giovanni Tria ed il premier Giuseppe Conte mentre l’ocse si unisce al coro delle istituzioni che tagliano una crescita italiana per il 2019 con il presidente goria che non nega nuovo taglio delle Stime già a novembre rivista ribasso Intanto ...