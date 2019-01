Non ci saranno barriere tra Gran Bretagna e Irlanda

Lino Banfi : “Io sono da sempre per le cose anomale : i Nonni saranno patrimonio dell’Umanità” : «Signor Banfi? sono Giorgio Giorgi», così ha inizio l’ultima avventura di Lino Banfi che lo porterà ad essere nominato nella Commissione Unesco. «Era ieri mattina e io, che avevo un comico in avanspettacolo che si chiamava così, Giorgio Giorgi, ho pensato si trattasse di lui redivivo»....

Campania - De Magistris : “Difficile Non candidarsi alle elezioni Regionali - saranno possibile laboratorio per nuova alleanza” : “Sarà difficile non candidarsi e mancherà un anno alla fine del mandato di sindaco. Le Regionali potranno essere un laboratorio per una nuova alleanza politica”. Ad annunciare la sua possibile partecipazione alle prossime elezioni in Campania è Luigi De Magistris, sindaco in carica di Napoli. E le alleanze, sottolinea, potrebbero non escludere il Movimento 5 stelle. Un accenno a quel che sarà il 2020 subito interrotto dal ritorno al ...

I populisti e le biografie che Non saranno mai scritte : Il centenario della nascita di Giulio Andreotti, così come l'anniversario – anche questo cento anni fa – dell'appello ai "Liberi e forti" di Don Luigi Sturzo, che segnava la nascita del Partito Popolare, pongono una riflessione: se dovessimo pensare all'odierno panorama politico del "Governo del cambiamento", tra cento anni, quali biografie saranno scritte? Quali anniversari festeggeremo?Ci saranno biografi che sentiranno la ...

Ci saranno i burqa - ma Non insulti e buu : Dopo la sagra paesana della sedicente coppa Italia, oggi si fa sul serio. La supercoppa è il primo trofeo dell'anno, Juventus e Milan intendono onorarlo, il Paese ospitante maschera le proprie vergogne allestendo una partita di football e assicurando ai regnanti del nostro calcio i denari necessari, le donne in tribuna si divideranno per tifo e burqa, l'indignazione evaporerà al fischio d'inizio della contesa, non ci saranno buu razzisti e ...

Casaleggio : serve un sostegno - nel 2054 molti lavori Non ci saranno più : «Tutte le rivoluzioni industriali hanno avuto un forte impatto sulla società e sull'economia. È importante capire cosa sta accadendo per anticipare i problemi, ma anche per intercettare le ...

Foodora - accolto il ricorso al risarcimento dei rider : ma Non saranno assunti : Il processo d'appello contro Foodora , l'azienda di food delivery chiamata in causa da cinque ex rider, si conclude con la condanna dell'azienda, che dovrà risarcire i fattorini, considerati veri e ...

La voce della Politica Trasporto scolastico e pendolari - il 7 gennaio Non ci saranno interruzioni : Lo ha comunicato il consorzio Cotrab dopo una interlocuzione con l'assessore regionale ai Trasporti, Carmine Miranda Castelgrande. In attesa di una soluzione definitiva saranno utilizzati mezzi ...

Calcio e violenza : al tavolo del governo Non ci saranno gli ultras : Domani a Roma l'incontro convocato dal ministro dell'Interno dopo la morte del tifoso del Varese. Nelle indagini potrebbero aumentare il numero degli indagati -

Legittima difesa - Salvini : 'In Aula Non ci saranno scherzi da M5s' : "Sono sicuro che non ci saranno degli scherzi in Parlamento", quando verrà approvata la legge sulla Legittima difesa. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. "Abbiamo ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Non sono finita - le gare di Lake Louise Non saranno l’ultima chance” : Lindsey Vonn sta per tornare in pista dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio. La statunitense dovrebbe partecipare alle gare di Sankt Anton in programma nel weekend del 12-13 gennaio oppure si presenterà direttamente nell’amata Cortina d’Ampezzo la settimana successiva. L’infortunio subito al ginocchio lo scorso novembre sembra ormai essere alle spalle e la 34enne guarda al futuro, il debutto ...

F1 - la fine dei furbetti? Paddy Lowe : “Regolamento chiaro nel 2019 - Non ci saranno trucchi” : Paddy Lowe, attuale direttore tecnico della Williams, ha manifestato la sua approvazione per il nuovo regolamento aerodinamico della Formula Uno in vista della stagione 2019, sottolineando come i cambiamenti effettuati potranno porre fine ai “trucchi” usati da alcune scuderie per aggirare le regole e fare delle modifiche alle proprie monoposto. Queste le dichiarazioni di Lowe a Motorsport.com: “Le regole sono molto restrittive. Spero che vengano ...

Kingdom Hearts 3 : Non saranno svelati altri mondi Disney : Come nei precedenti giochi della serie, Kingdom Hearts 3 presenterà diversi mondi Disney in cui Sora, Paperino e Pippo interagiranno con personaggi tratti dai film della compagnia. Il numero totale di mondi Disney rivelati finora è basso rispetto a titoli del passato e sembra che non ci sarà alcuna rivelazione a sorpresa.Come segnala Wccftech, parlando con Newsweek, il co-director di Kingdom Hearts 3, Tai Yasue, ha parlato dei mondi Disney ...

Autostrade - congelati gli aumenti; “Non ci saranno sul 90% della rete” : Con le buone o con le cattive il governo congela la gran parte degli aumenti delle tariffe autostradali che come ogni anno, puntualmente, per effetto di convenzioni in parte scadute ed in parte da rivedere e riscrivere, scattano il primo gennaio. Nel 2019 non ci sarà nemmeno «un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle Autostrade italiane»,...

Giro d'Italia 2019 - Chris Froome e Geraint Thomas Non ci saranno. Egan Bernal capitano del Team Sky : La notizia è arrivata nella mattinata di Capodanno. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Team Sky ha ufficlaizzato la decisione di Chris Froome e Geraint Thomas di non correre il ...