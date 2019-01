Gino Strada a Salvini | Nessuna mangiatoia Non prendiamo soldi dal governo

Salvini risponde a Gino Strada : “Io fascistello? La mangiatoia dell’immigrazione clandestina è finita e stanno impazzendo!” : Matteo Salvini leader della Lega, dopo l’attacco di Gino Strada risponde Motivo del contendere? Il tema immigrazione, ritornato al centro del dibattito pubblico dopo il naufragio di un barcone e le polemiche sul soccorso di 100 migranti da parte della Guardia costiera libica (che ha riportato i migranti verso Misurata). Il primo a colpire è il fondatore di Emergency, che in diretta a Radio Capital arriva a dare del ...

Gino Strada : "Emergency non partecipa a 'mangiatoie' : abbiamo bilanci trasparenti. Salvini parla senza sapere" : Matteo Salvini contro le Ong, ancora una volta. A rispondere al vicepremier questa volta arriva uno dei volti simbolo delle organizzazioni non governative: Gino Strada, storico fondatore di Emergency.Non so se sia l'unico motivo, ma sicuramente abbiamo toccato tanti interessi e tolto tanti soldi ai mangioni del business dell'immigrazione clandestina. Comunque, mi attacchino pure, dall'Italia e dall'estero, non ho paura, io vado avanti. Grazie di ...

Gino Strada : “Governati da un mix di fascisti e cogli**i che lascia morire persone” : Gino Strada e le sue offese pesanti nei confronti del governo Gino Strada tutti lo conosciamo per essere un medico famoso in tutto il mondo, non solo per le sue capacità professionali ma essere diventato un simbolo dopo aver fondato Emergency(un’associazione umanitaria italiana che offre assistenza medica e non a milioni di persone bisognose in tutto il mondo martoriato dalla guerra e dalla povertà) Durante l’intervista a Radio Capital, Gino ...

5 Stelle in imbarazzo per l'attacco di Gino Strada - che candidarono al Quirinale nel 2013 : Nel 2013 era un nome da spendere per il Quirinale, dopo oggi difficilmente Gino Strada rimarrà dentro il Pantheon dei 5 Stelle. Più naturale iscriverlo fra i critici, se non fra i delusi, del Movimento, oggi definito senza giri di parole una banda "di coglioni", appiattita sulle posizioni di Matteo Salvini sui migranti.Parole che vengono incassate per ore in silenzio dai 5 Stelle, fino alla dichiarazione del sottosegretario ...

Migranti - Gino Strada : "Siamo governati per metà da fascisti e per metà da coglioni" : Il medico e attivista Gino Strada, fondatore della Ong Emergency, attacca senza mezzi termini l'esecutivo di Giuseppe Conte e il modo in cui sta affrontando l'emergenza dei Migranti, col Ministro dell'Interno Matteo Salvini che sta facendo della lotta all'immigrazione la propria bandiera, trovando il supporto incondizionato dei suoi sostenitori mentre decine di persone continuano a morire in mare.Strada, intervenuto oggi a Circo Massimo su ...

Salvini a Gino Strada : "Mi insulta? La fine della mangiatoia dell'immigrazione fa impazzire" : "Gino Strada mi definisce oggi disumano, gretto, ignorante, fascistello,criminale. Solo??? Evidentemente la fine della mangiatoia dell'immigrazione clandestina li sta facendo impazzire". Così Matteo Salvini risponde su Facebook agli attacchi del fondatore di Emergency che, intervenuto a Radio Capital aveva detto:" Siamo governati da una banda per metà fascisti e per metà coglioni".VIDEO - Gino Strada: "Al governo metà ...

Gino Strada : “Siamo governati da fascisti e coglioni : “Gli esseri umani non sono sacchi di patate, che vengono dirottati, tu ne prendi 10, io 15. Ma dico siamo impazziti? Questo è un mondo di barbari. Qui stiamo tornando con le stesse logiche di tempi che speravamo non dovessero più ripresentarsi. Questa idea di un europa che si chiude con muri è un’idea che ha un nome molto chiaro: l’idea della fortezza europa è un’idea hitleriana”. Lo dice Gino Strada, fondatore di ...

Gino Strada fuori controllo - diluvio di insulti a Matteo Salvini : "Cogl*** - criminale - hitleriano" : Il fondatore di Emergency, Gino Strada, attacca ancora una volta il governo dopo l'ultimo naufragio nel Mediterraneo e l'intervento forzato dal premier Giuseppe Conte sulle autorità libiche per il salvataggio di 100 naufraghi su un barcone in avaria. Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, St

Gino Strada : "Il governo? Per metà fascisti e per metà cogl..ni" : Il fondatore di Emergency: "Siamo di fronte a un governo razzista e fascista che non ha nessun problema a lasciar morire...

Migranti - Gino Strada adesso insulta "Un governo di fascisti e cogl..." : Gino Strada torna ad attaccare il governo. Il fondatore di Emergency commenta l'emergenza immigrazione delle ultime ore con un anufragio nel Mediterraneo e il salvataggio da parte della Libia di 100 Migranti su un barcone in avaria: "Gli esseri umani non sono sacchi di patate, che vengono dirottati, tu ne prendi 10, io 15. Ma dico siamo impazziti? Questo è un mondo di barbari. Qui stiamo tornando con le stesse logiche di tempi che speravamo non ...