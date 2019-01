Adrian - la confessione in diretta di Celentano : "Ho lasciato illudere Canale 5" - Pier Silvio fregato? : Alla fine Adrian è quasi tutto nella confessione di Adriano Celentano al "frate" Nino Frassica, in avvio della seconda attesissima puntata. "Ho lasciato illudere Canale 5 che avrei partecipato fisicamente allo spettacolo - spiega Celentano nel confessionale -. Io gli ho detto che potevo esserci o no