Tumori | come prevenirli con alimentazione e allenamento

Ecco come funziona la terapia cellulare Car-T contro i Tumori del sangue : Ingegnerizzando i linfociti T, si può riprogrammare il sistema immunitario affinché riconosca e combatta le cellule tumorali. Ma come si fa, nella pratica?

Il melanoma è uno dei Tumori più aggressivi e diffusi : ecco come riconoscere un neo a rischio : Il melanoma cutaneo – come si legge sul sito dell’Airc – è un tumore che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, alcune delle cellule che formano la pelle. La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo ed è formata da tre strati: l’epidermide, il derma e il tessuto sottocutaneo o grasso. I melanociti fanno parte, insieme ai cheratinociti, dell’epidermide e hanno il compito di produrre melanina, ...

Tumori : ecco come le radiazioni bloccano le metastasi al cervello : Italia d’avanguardia nella lotta ai Tumori: una nuova ricerca mette in luce l’efficacia di una nuova tecnica in grado di bombardare, mediante l’ausilio di potenti radiazioni, le piccole lesioni tumorali attaccando contemporaneamente molte metastasi cerebrali. Tale strategia permette così di bloccarne la progressione. “First experience and clinical results using a new non-coplanar mono-isocenter technique (HyperArc) for ...

Tumori nei bambini - come renderli sempre più curabili : Ogni anno in Italia 1.500 bambini e ragazzi fino a 14 anni si ammalano di cancro, mentre fra i giovani di 15-18 anni si registrano oltre 800 nuovi casi. Grazie agli eccezionali progressi della ricerca, l’esito è positivo per la maggior parte di loro: l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi di tumore (Dati – Fonte AIRTUM | I Tumori in Italia – Rapporto 2012 | I Tumori dei bambini e ...

Bari come la Terra dei Fuochi : "21 morti nella palazzina dei Tumori per i roghi dell'ex discarica" : I tumori che hanno ucciso gli inquilini di una palazzina del quartiere Japigia sarebbero stati causati dalle sostanze...

