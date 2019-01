Traffico Roma del 22-01-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 15.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA E PRENESTINA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA AVICENNA A ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE ,PERMANGONO INVECE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. SI RALLENTA PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE. FILE INVECE SUL LUNGOTEVERE A A CAUSA DI LAVORI DA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE PALATINO VERSO PONTE TESTACCIO. ANCORA QUALCHE ...

Maltempo Lazio : disagi al Traffico a Roma - forti rallentamenti : La perturbazione artica in azione sull'Italia sta portando Maltempo anche forte nel Lazio, con nevicate nelle zone interne fino a quote collinari. La pioggia è caduta abbondante nella notte e...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 9.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL SERVIZIO SULLA METRO , ANCORA RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO, ORMAI RISOLTO DI CERTO NON VA MEGLIO PER CHI INVECE SI TROVA SUL RACCORDO ANULARE DOVE Traffico, PIOGGIA ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 9.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICILE SPOSTARSI QUESTA MATTINA SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico, PIOGGIA E PICCOLI INCIDENTI IL Traffico RISLTA RALLENTATO SU QUASI TUTTO L’ANELLO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE IN DETTAGLIO: RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 8.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SI ALLUNGANO LE CODE SULLA VIA SALARIA ORA SEGNALATE DA POCO DOPO L’USCITA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO AL RACCORDO D VERSO IL CENTRO PER UN CANTIERE PRESENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE MA SI ALLUNGANO LE CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… C’E’ MOLTO Traffico QUESTA MATTINA SULLE STRADE DELLA CAPITALE E COMPLICE LA PIOGGIA, NON MANCANO I PROBLEMI. SIULLA VIA SALARIA SI STANNO FORMANDO CODE DASETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO PER UN CANTIERE PRESENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO R CODE ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.20 DR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIR.Roma SUD E LAURENTINA; MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN ANIMALE INVESTITO PROVA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA APPI.A IN MIGLIORAMENTO IL Traffico SUI RESTANTI TRATTI. ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. CODA IN ...