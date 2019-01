Studentessa colpita da meningite | “Salvata grazie ai vaccini”

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Benedetta Rosatello, 19enne di Lagnasco (Cuneo), a inizio gennaio era stata ricoverata perda meningococco di ceppo B, ed ha raccontato la sua esperienza con un post su Facebook. E’ statada una forma di“nella maggior parte dei casi fulminante“, spiega, precisando di essersi salvata ancheai vaccini. “Ancora non avevo il vaccino per il ceppo B nello specifico ma ero gia’ protettaal tetravalente contro i ceppi A, C, Y e W. Con ogni probabilita’, proprio questo mi ha salvata concedendomi il tempo di arrivare in ospedale dove ho potuto iniziare da subito le cure necessarie“. “Sono convinta che sia importantissimo tutelare noi stessi e la nostra famiglia, perche’ ogni vita vale la pena di essere vissuta e trovo assurdo che, nonostante gli enormi progressi raggiunti in campo medico, si continui ...