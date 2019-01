Sorrentino para rigore a Cristiano Ronaldo | portiere in copertina

Sorrentino : "Mi stuzzicava l'idea di parare il rigore a CR7" : Stefano Sorrentino mastica amaro dopo la sconfitta contro la Juve, ma può godersi il rigore parato a Ronaldo . "Cosa ho provato dopo il rigore ? Me la sono presa con l'abitro, poteva non darlo - ha ...

Primo rigore fallito da Cristiano Ronaldo - Sorrentino glielo para : Primo rigore fallito da Cristiano Ronaldo in Italia. Merito di Sorrentino, portiere del Chievo, che al 7' della ripresa della partita che si gioca in casa della Juventus ha deviato il tiro dal dischetto del portoghese, fischiano per un fallo di mani in area di Bani. Il risultato resta così di 2-0 a favore della Juventus. In campionato CR7 aveva calciato 4 rigori, andando sempre a segno.