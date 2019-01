Nancy Brilli risponde su Leggo | «Dalla parte dei Retakers»

Roma - Nancy Brilli e Mariella Nava in carcere per il Natale : Pranzo di Natale nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, tra le madrine anche Nancy Brilli e Mariella Nava. L'iniziativa, chiamata 'L'Altra cucina per un pranzo d'Amore' è giunta alla sua ...

Portobello - anticipazioni ultima puntata : Beppe Fiorello e Nancy Brilli tra gli ospiti : Oggi, 8 dicembre, va in onda su Rai Uno l'ultimo appuntamento con "Portobello", condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Carlotta Mantovan e Paolo Conticini che, per l'occasione, si trasformerà in aiutante di Babbo Natale per raccogliere doni destinati ai bambini malati. Nella puntata della scorsa settimana, tra gli ospiti d'eccezione c'è stato Claudio Amendola, in questo periodo in televisione come protagonista della fiction "Nero ...

Beppe Fiorello e Nancy Brilli all'ultima di Portobello (Anteprima Blogo) : Sabato sera andrà in onda l'ultima puntata di questa nuova edizione di Portobello. Un ritorno televisivo che ha riacceso nei nostri cuori e nella nostra mente i ricordi di quello che è stato uno dei programmi televisivi più celebri e più importanti della nostra televisione, con la conduzione di un signore nel vero senso della parola: Enzo Tortora.Alla guida di questo ritorno televisivo c'è stata Antonella Clerici, che si è buttata in ...

Nancy Brilli su Virginia Raggi con l’abito-toga : “Ma non ha qualcuno che le vuole bene e quando la vede vestita così dice “meglio di no”?” : In fatto di look, la sindaca di Roma Virginia Raggi sembra non voler stare in una zona neutra: i suoi abiti, soprattutto quelli scelti per “serate-evento”, sono infatti sempre molto particolari e se a tanti questo suo modo eccentrico di vestire piace, ad altri un po’ meno. Alla prima del Rigoletto al teatro dell’Opera di Roma, la Raggi è apparsa con un abito toga che ha subito scatenato i social tra “è ...

Nancy Brilli - la rubrica su Leggo : «Un cane non è un portachiavi» : Zina è la prima a scrivermi. Come me, ama gli animali, e si occupa di loro attraverso un'associazione. Mi fa riflettere su una cosa: tra poco è Natale. Bello. Una festa grande, con i dolci buoni, i ...

La nuova rubrica di Nancy Brilli su Leggo. Ho messo il mio passato in una scatola - e sono più leggera : Ho messo il passato in una scatola . Ne ho presa una bella, chiara, abbastanza piccola da poterla trasportare, abbastanza grande da contenere i miei amori. Ci ho infilato dentro tutto ciò che avevo, ...