Multa da record per Google dalla Francia | 50 milioni di euro per informazioni poco chiare

(Di martedì 22 gennaio 2019)dovrà pagare unadi 50diper non aver fornito agli utentitrasparenti e comprensibili sulle sue politiche di utilizzo dei dati. A deciderlo la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorità amministrativa indipendente francese che è incaricata di assicurare l’applicazione della legge sulla tutela dei dati personali nei casi in cui si effettuino raccolte, archiviazioni ed elaborazioni di dati personali.È la prima volta chevieneta sulla base delle nuove condizioni stabilite nel GDPR (General Data Protection Regulation, regolamento generale sulla protezione dei dati). Ai sensi della nuova legge, l’ammenda massima prevista per le grandi aziende è pari al 4% del fatturato annuo. Il CNIL ha deciso direper l’importo massimo possibile perché le violazioni che ...