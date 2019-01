Luigi Di Maio | Stefano Feltri e la terribile gaffe alla kermesse del M5s | cosa si ritrova

Luigi Di Maio - il timore sul reddito di cittadinanza : bisogna attuarlo in tempo per le elezioni europee : Luigi Di Maio si prepara a rilanciare il reddito di cittadinanza in vista delle elezioni europee. Questa mattina 22 gennaio andrà infatti in scena l'evento grillino con il premier Giuseppe Conte, Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. Beppe Grillo non ci sarà ma parlerà via Skype. Ci saranno po

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista usano Emmanuel Macron per colpire Matteo Salvini : La linea dura con la Francia è voluta fortemente da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - "Nessun timore reverenziale", "È evidente che occorre alzare la voce altrimenti nessuno ti rispetta" - e non si faranno passi indietro. L'idea che circola, riporta il Corriere della Sera, è di tirar fuori di

Giuseppe Conte - il retroscena : Macron e migranti - premier fregato da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista : ...il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi il premier sta cercando di ricucire relegando la polemica di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista nei confronti della Francia a 'questioni di politica ...

Luigi Di Maio - già inventati tutti i trucchi per fregare il suo reddito di cittadinanza : Fatta la legge, trovato l' inganno. Luigi Di Maio ha girato le televisioni e inondato i social media per dire che il reddito di cittadinanza non andrà ai furbetti. Peccato che in Italia, paese furbissimo, già da mesi ci sia parecchia gente al lavoro per trovarsi pronta. Pronta ad aggirare i paletti

Luigi Di Maio nei guai per Elio Lannutti : banche ed ebrei - l'agghiacciante frase del senatore imbarazza l'M5s : Bomba-antisemitismo sul Movimento 5 Stelle. La colpa è del senatore Elio Lannutti, ex presidente Adusbef che su Twitter ha postato un commento dando per vera una dei più tragici falsi storici del Novecento, quello sui Protocolli dei Savi di Sion. "Il Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschil

Migranti - la Francia convoca l’ambasciatore italiano dopo gli attacchi di Luigi Di Maio : Il governo francese ha deciso di convocare l'ambasciatore italiano, Teresa Castaldo, per chiedere chiarimenti sulle parole pronunciate dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Tra ieri e oggi il ministro del Lavoro ha attaccato Parigi sulla questione Migranti, accusando la Francia di "impoverire l'Africa".Continua a leggere

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il vergognoso patto segreto sul vincolo dei due mandati : Ma come sempre nel 'magico mondo' dei Cinque Stelle le regole esistono soltanto quando pare e piace a loro. Si legge così su Dago : 'Le lingue biforcute dicono che Luigino Di Maio abbia di fatto ...

Migranti - Luigi Di Maio lancia la crociata contro la Francia : “Loro colonialismo non è mai finito” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad attaccare l'Ue e, in particolare, la Francia sul tema dei Migranti: "L’Europa sta ignorando quello che i Paesi europei, primi fra tutti la Francia stampando il franco delle colonie, stanno facendo in Africa. È colonialismo, non è mai finito".Continua a leggere

Voto a Cagliari - vince il centrosinistra : demoliti il M5s e Luigi Di Maio : E' un bruttissimo segnale quello che esce dalle urne a Cagliari per Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle. Nel collegio del capoluogo sardo dove si votava per il seggio alla Camera lasciato libero da Andrea Mura, il velista eletto il 4 marzo scorso con il M5s poi dimessosi ed espulso in seguito alle

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista da Fabio Fazio umilia Luigi Di Maio : "Lui e Toninelli..." : Una valanga di gaffe e parole in libertà, culminate nella frase "non ho le prove, ma dietro gli attacchi del sistema mediatico a Danilo Toninelli ci sono i Benetton". O anche "la Francia deve essere espulsa dal consiglio di sicurezza dell'Onu". Così Alessandro Di Battista ospite di Fabio Fazio a Che

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - la vendetta su Bankitalia : la poltronissima che possono far saltare : Potrebbe investire le delicatissime nomine ai vertici di Bankitalia, lo scontro in atto tra i 5 Stelle e la banca centrale. I rapporti tra grillini e Palazzo Koch non sono mai stati idilliaci e giusto l'anno scorso l'M5S ce la mise tutta perchè il rinnovo del governatore Visco saltasse. Solo la stre

Migranti - Luigi Di Maio : “Vedo lacrime di coccodrillo per i morti - basta fare gli ipocriti” : Di Maio parla della strage di Migranti in mare: "Saremmo degli ipocriti se continuassimo soltanto a parlare degli effetti senza cercare anche le cause.Io ho smesso di fare l'ipocrita. Se oggi noi abbiamo della gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei con in testa la Francia non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa".Continua a leggere

