L' OIL ha fatto avanzare i diritti dei lavoratori?

Sp OIL er U&D - Noel smascherata in studio e Armando sui social : 'L'amore è fatto da due' : La vicenda di Armando Incarnato ha lasciato stupiti molti fan di Uomini e Donne, dato che il cavaliere ha mentito alla redazione del dating show. Nella puntata del Trono Over, trasmessa lo scorso mercoledì, Armando e Noel si sono attaccati duramente e hanno fatto nascere il sospetto che ci fosse qualcosa di non detto tra loro. Più volte, infatti, l'uomo ha affermato di non voler parlare, per evitare di causare ulteriori problemi. Gianni Sperti e ...

Come si fa il Panettone fatto in casa (spOILer : è un lavoraccio) : Se il Panettone artigianale di pasticceria è una vera moda, anche farlo in casa non è da meno. Non è impossibile, serve un po’ di attrezzatura, tempo e gli ingredienti giusti, ma le persone che decidono di fare il proprio Panettone in casa sono in crescita, e ne vanno molto fieri. Per provarci, ci siamo affidati ai consigli e alla ricetta di Sara Papa, volto noto della panificazione televisiva a La Prova del Cuoco, di Alice TV e in tanti ...