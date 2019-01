F1 – Ricciardo-Verstappen | è già sfida… a suon di allenamenti! Che fatica per i due ex

MotoGp - Helmut Marko sferza Ricciardo : “è un dato specifico - Verstappen è un pilota migliore di Daniel” : Il consulente della Red Bull si è soffermato sui due ex compagni di squadra, sottolineando come l’olandese sia un pilota migliore dell’australiano Le loro strade si sono separate, ma Daniel Ricciardo e Max Verstappen continuano ad essere messi a paragone. L’ultimo ad averlo fatto è stato Helmut Marko che, intervenuto a Motorsport.com, ha sottolineato come l’olandese sia un pilota migliore rispetto ...

F1 - frecciata velenosa di Verstappen a Ricciardo : “ci siamo divertiti insieme - ma non sentirò la sua mancanza” : Il pilota olandese ha parlato del suo ormai ex compagno di squadra, sottolineando come non avvertirà la sua mancanza nel box “Personalmente non sentirò la mancanza di Daniel Ricciardo“, firmato Max Verstappen. Una frecciata bella e buona quella del pilota olandese nei confronti del suo ormai ex compagno di squadra, trasferitosi alla Renault una volta scaduto il contratto con la Red Bull. Photo4 / LaPresse Un addio non senza ...

F1 - Christian Horner risponde a Daniel Ricciardo : “Fatto di tutto per tenerlo - temeva la crescita di Max Verstappen” : Il confronto dialettico tra Daniel Ricciardo e gli esponenti di spicco della Red Bull, sua ex squadra nel Mondiale di Formula Uno, continuano. Alcuni giorni fa il pilota australiano, intervistato da Autosport.com, aveva sottolineato come la differenza di ben 79 punti nella classifica generale con il compagno di squadra Max Verstappen fosse spiegabile essenzialmente dai problemi tecnici avuti nel corso delle gare, alludendo anche ad un guasto ...

F1 - Daniel Ricciardo : “Ho perso il confronto con Verstappen perché la mia macchina aveva problemi” : Le strade tra Daniel Ricciardo e la Red Bull si sono separate: dalla stagione 2019 il pilota australiano correrà per la Renault. Non è stato un addio sereno. Il 2018 era iniziato benissimo per il nativo di Perth con due vittorie nelle prime sei gare. Da Montecarlo in poi è arrivato il crollo. Il compagno di squadra Max Verstappen lo ha preceduto di ben 79 punti in classifica, rifilandogli un distacco medio in qualifica di 0,131 ...

F1 - Ricciardo criptico : “non voglio togliere meriti a Verstappen - ma ci sono state delle situazioni…” : Il pilota australiano ha tracciato un bilancio della stagione 2018, ammettendo di essere contento di quanto ottenuto Si è conclusa l’avventura di Daniel Ricciardo alla Red Bull, l’australiano infatti correrà con la Renault nelle prossime due stagioni. Una decisione che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, considerando che la scuderia di Enstone non permetterà al driver di Perth di lottare per il titolo mondiale. Photo4 / ...

F1 - Verstappen punge Hamilton : “Io - Alonso - Vettel e Ricciardo vinceremmo facilmente con la Mercedes” : Max Verstappen non è certamente più buono a Natale e punzecchia Lewis Hamilton in vista della prossima stagione. A marca.com il pilota della Red Bull ha riconosciuto la superiorità della Mercedes rispetto a tutta la concorrenza, ma non ha utilizzato parole dolci per il campione del mondo. Infatti ha dichiarato al sito spagnolo che molti piloti avrebbero potuto vincere il titolo iridato con la vettura del britannico: “Penso che Fernando ...

F1 - Verstappen incredulo : “non ho capito la scelta di Ricciardo. Gasly? Non ho paura di nessuno” : Il pilota olandese ha analizzato l’addio di Ricciardo, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua decisione di passare alla Renault L’addio di Daniel Ricciardo alla Red Bull ha sorpreso molto Max Verstappen, che mai si sarebbe aspettato di dover salutare il proprio compagno di squadra. Photo4 / LaPresse Il rinnovo sembrava quasi cosa fatta, prima che l’australiano decidesse di accettare la proposta dell Renault e ...

F1 - Ricciardo esalta Verstappen : “mi sono goduto la nostra rivalità - Max ha un potenziale enorme” : Il pilota australiano ha parlato del suo rapporto con l’ormai ex compagno di squadra, tessendone le lodi in maniera sperticata A partire dalla prossima stagione, Daniel Ricciardo e Max Verstappen non saranno più compagni di squadra in Red Bull. L’australiano ha deciso di accettare l’offerta della Renault, provando a centrare l’obiettivo di portare il team francese a ridosso delle big. Photo4 / LaPresse Un compito ...

F1 - Max Verstappen : “L’addio di Ricciardo? Non l’ho capito ma non è un mio problema. Io non temo nessuno” : Max Verstappen è senza se e senza tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. L’alfiere della Red Bull che quest’anno si aggiudicato i GP in Austria e in Messico è atteso ad una stagione dove dovrà dimostrare di essere degno dell’iride. Certo, questo dipenderà dalle qualità della Red Bull che disporrà del nuovo propulsore Honda. Pertanto le incognite non mancano su quello che potrà ...

F1 - Ricciardo e Verstappen : un addio da amici : Onestamente penso che nel corso degli anni la nostra relazione sia stata migliore di quanto mi aspettassi - ha aggiunto - per una questione di personalità: lui pensa di essere il migliore al mondo, ...

F1 - Ricciardo e Verstappen : sorrisi e complimenti : Onestamente penso che nel corso degli anni la nostra relazione sia stata migliore di quanto mi aspettassi - ha aggiunto - per una questione di personalità: lui pensa di essere il migliore al mondo, ...

F1 - Pagelle GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton sa solo vincere - Vettel e Verstappen rispondono bene - Bottas delude - Alonso - Raikkonen e Ricciardo salutano senza sorrisi : Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu Dhabi, va in archivio anche il Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewis Hamilton ha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio: vincere. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato. Pagelle GP ABU Dhabi 2018 LEWIS Hamilton ...

F1 – Ricciardo (di nuovo) dietro Verstappen in qualifica : “questa volta è più sopportabile” : Il commento di Daniel Ricciardo sulle qualifiche disputate ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ha ottenuto in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il pilota della Mercedes sarà affiancato nella prima fila del Gp del Brasile da Sebastian Vettel. dietro del tedesco e del britannico si ...