Di Maio le spara grosse sulla Francia | ma dimentica la Cina e la sua “Nuova via della

(Di martedì 22 gennaio 2019) Come diremmo a Roma, “arieccoli, Mimì e Cocò!”. I grillini sono la cartina di tornasole di un paese che ha da tempo perso la trebisonda. Sorvoliamointemerata di Elio Lannutti che tira fuori i Protocolli dei Savi di Sion: li ho studiati al liceo (li ho anche letti) come esempio di propagandapolizia segreta Zarista. Un documento falso, quindi, costruito a tavolino per motivi politici ebase di “lavori” precedenti scritti ined in Germania. Die il suo dioscuro Di Battista, invece, ci hanno dato una ulteriore prova di come il detto latino “rem tene, verba sequentur” vada, per i cinque stelle, puntualmente letto al contrario. Se logica e filosofia impongono di chiarirsi bene le idee, prima di aprir bocca (“abbi chiari i concetti ed i discorsi verranno da sé”), il mantra grillino è “la prima fregnaccia che ti viene in mente, poi vediamo”. ...