Cosa è successo ieri sera con Adrian di Celentano

Avanti un altro - Luca Laurenti non resiste e “palpa” il concorrente : Cosa è successo : E si torna a parlare di Avanti un altro, il il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e, come al solito, con la partecipazione della sua spalla storica, il maestro Luca Laurenti. No, nessuna gaffe dei concorrenti (come accade spesso a L’Eredità di Flavio Insinna), che sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Anche questa volta è un siparietto ...

Uomini e Donne : Ludovica Valli spiega Cosa è successo alle sue labbra dopo il filler : Uomini e Donne: Ludovica Valli spiega cosa è successo alle sue labbra dopo aver fatto il filler Ludovica Valli, a distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, è ancora oggi molto seguita sui social dai fan della trasmissione. Con quelli che hanno avuto modo di conoscerla al Trono Classico l’ex tronista interagisce […] L'articolo Uomini e Donne: Ludovica Valli spiega cosa è successo alle sue labbra dopo il filler ...

Vittorio Brumotti di Striscia minacciato e aggredito : Cosa gli è successo : Striscia La Notizia choc: Vittorio Brumotti aggredito Ore assai complicate queste per Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia. cosa è successo all’inviato del popolare tg satirico di Ricci? Un paio di ore fa è stato minacciato e aggredito. Difatti il ragazzo, impegnato a fare un servizio inerente allo spaccio di droga nella piazza della Stazione Centrale di Milano, è stato letteralmente accerchiato dagli spacciatori, i quali non hanno ...

“Si è bloccata”. Bimbo nel pozzo - Cosa è successo. Il destino di Julen fa paura : Continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per salvare il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto la scorsa domenica in un pozzo di 23 centimetri di diametro e 110 metri di profondità nei pressi di Totalán (Malaga), in Spagna. Sul posto, nei giorni scorsi, è giunta anche la Stockholm Precision Tools AB, la compagnia svedese che riuscì a localizzare 33 minatori cileni bloccati 69 giorni sotto terra dopo una frana. Le operazioni però sono ...

Sconto bollo auto per 4 mln di automobilisti inquinanti. Cosa è successo all'eco tassa? : Criticata da tutti si è capovolta la linea politica e ora i veicoli con un semplice certificato di rilevanza storica avranno diritto a beneficiare del taglio sul bollo ; circa 4 milioni di automobili ...

Che Cosa è successo negli anni a Leonardo-Finmeccanica in Borsa? : Che cosa è successo negli anni alle azioni di Leonardo, l'ex Finmeccanica? Numeri e confronti in un breve estratto del libro 'Pecunia non olet' , Chiarelettere, scritto dal giornalista Alessandro Da ...

Cosa è successo a Marco Alimenti dopo Amici 18? La reazione del ballerino : Marco Alimenti eliminato ad Amici 2019? Il ballerino rischia grosso Marco Alimenti rischia di essere eliminato definitivamente ad Amici 18. Solo se Timor Steffens dovesse cambiare idea su di lui – Cosa alquanto improbabile – potrebbe ritornare a essere ufficialmente un concorrente in corsa per il Serale. Se, durante i casting, Timor sembrava convinto dalla […] L'articolo Cosa è successo a Marco Alimenti dopo Amici 18? La ...

Isola dei famosi - Paolo Brosio : "Cosa ho chiesto e ottenuto nel contratto". Mai successo a Mediaset : «In che cosa mi sono andato a ficcare?». Raggiungiamo al telefono Paolo Brosio alle 10 di sera, poche ore prima del suo volo per l'Isola dei famosi, al via il 24 gennaio prossimo su Canale 5. L' ex inviato del Tg4 ne fu il corrispondente ai tempi di Simona Ventura, e oggi si rimette in gioco. Non se

Uomini e Donne - Maria De Filippi ‘affonda’ il tronista : Cosa è successo : Non solo al trono over. Maria De Filippi ha un bel da fare anche a quello classico e nel corso dell’altra puntata si è sbottonata parecchio sul tronista Lorenzo, come mai aveva fatto prima probabilmente. Il tronista, che lo scorso anno avevamo visto in veste di corteggiatore, ha un atteggiamento davvero particolare nei confronti delle ragazze che sta frequentando, ma dopo l’ultima Maria non ha potuto non commentare. I fatti. Dopo le continue ...

Amadeus : "So Cosa vuol dire stare nell'ombra. Col nuovo talent offriremo chance per il successo" : Archiviata con la Befana la Lotteria di Capodanno, con 'I soliti ignoti' che continuano imperterriti nel preserale, ad Amadeus tocca l'arduo compito di occupare , per la prima volta, il prime time del ...

Cosa è successo ai capelli di Madonna? : Non ancora risolto il mistero del suo 'aumento di lato b' che non si sa se sia vero o frutto di una speciale imbracatura, che già Madonna ne apre un altro. Si è infatti fotografata con un nuovo look, ...

Chicco Testa - la rivolta di Matteo Salvini contro Rocco Casalino : "Cosa è successo dietro le telecamere" : "Rocco Casalino ha dato ai tre capi del governo Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio un cartello con cui farsi fotografare con scritto reddito cittadinanza e quota cento", rivela Chicco Testa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. Il manager vicino al Pd riporta un particolare