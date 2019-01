Zaniolo ha un futuro | non bruciateglielo

Dai migranti alla Nazionale del futuro - a tutto Mancini : “ Zaniolo e Barella il futuro. Salvini? Non è una schifezza anche…” : Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di vari argomenti, soffermandosi anche sulla situazione politica italiana Non solo calcio, anche il tema migranti e quello relativo al razzismo. Roberto Mancini ha analizzato vari temi nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui problemi che attanagliano la sua Nazionale e su quelli che molto più importanti riguardanti l’Italia ...

Serie A - i top per il centrocampo : Zaniolo il predestinato - il futuro è di Bentancur : La Serie A è entrata nella fase importante, è il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata del 2018. La Juventus continua il momento magico, per il momento è ancora imbattuta in campionato, solo due pareggi nelle partite contro Genoa ed Atalanta. Il Napoli sta disputando una stagione entusiasmante, è l’unica squadra in grado di lottare per le posizioni altissime della classifica, per il resto si preannuncia grande spettacolo ...