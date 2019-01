ilfoglio

(Di lunedì 21 gennaio 2019) “Terra Nova è nota dal 2008 come il think tank francese all’avanguardia del progressismo. E’ accreditata per aver teorizzato la strategia che ha spinto la sinistra francese a riunire le diverse minoranze identitarie e i rappresentanti della globalizzazione in una nuova maggioranza politica e ideolog