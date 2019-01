Steam | Valve annuncia diversi cambiamenti in arrivo nel 2019

Il 2019 di Steam : tutte le novità in arrivo sullo store digitale di Valve : Il 2018 è stato un anno incredibile per tutti i videogiocatori. Un anno che ci ha regalato pietre miliari del calibro di Red Dead Redemption 2 e God of War, senza dimenticare Monster Hunter World o Resident Evil 7. Il 2019 appena iniziato pare non voglia comunque essere da meno, pronto a far scendere in campo diverse novità che faranno sicuramente gola agli appassionati. Non solo per quanto riguarda i titoli in uscita, ma anche sul piano dei ...

Valve svela le nomination per gli Steam Awards 2018 : Grazie alla segnalazione di Variety apprendiamo che Valve ha da poco rivelato i finalisti per gli Steam Awards 2018.Gli Steam Awards sono iniziati nel 2016 come un modo per la community di onorare alcuni dei migliori titoli della piattaforma di distribuzione digitale. Ogni anno, Valve sceglie le categorie e consente agli utenti Steam di votare per i vincitori. Quest'anno, la community potrà iniziare a votare giovedì 20 dicembre, in concomitanza ...

Epic Games insidia Steam. Ma Valve è già sotto attacco - editoriale : Anche Epic Games inizierà a vendere giochi di terze parti. L'avvento dell'Epic Games Store, inizialmente su PC e Mac e nel 2019 anche su Android e altre "piattaforme aperte", è arrivato con tempistiche inattese ma l'annuncio è tutt'altro che sorprendente. Con gli ultimi turni di finanziamenti Epic Games ha superato una capitalizzazione di oltre 12,5 miliardi, senza dimenticare che ha messo in campo 100 milioni di dollari per i torni di Fortnite. ...

Steam Link : Valve cessa la produzione - scorte quasi esaurite : Valve ha recentemente dichiarato di aver terminato la produzione del suo Steam Link, dispositivo che permette di trasmettere contenuti da un qualsiasi PC ad un secondo display, con supporto 1080p di risoluzione e 60 FPS.Come riporta Rock Paper Shotgun, oltre ad aver annunciato la fine della produzione di Steam Link, Valve ha anche affermato che le scorte del prodotto sono terminate in Europa e a breve lo saranno anche in America, tuttavia ...