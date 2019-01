Sciopero trasporti 21 gennaio 2019 | lo stop città per città

Trasporti - è Sciopero nazionale : lo stop arriva anche a Napoli : Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato per oggi uno sciopero generale nazionale di 4 ore contro 'le proposte europee di nuove norme sui ...

Trasporti - oggi Sciopero nazionale di 4 ore : I sindacati Cgil, Cisl e Uil, uniti a Faisa Cisal e Ugl-Fnale, hanno indetto la protesta "a seguito delle proposte europee di modificapeggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo"

Trasporti - lunedì 21 gennaio Sciopero nazionale di 4 ore : I pendolari d'Italia dovranno affrontare un lunedì molto difficile. Per il 21 gennaio è infatti previsto uno sciopero nazionale dei Trasporti che coinvolgerà mezzi di superficie, metro e pullman a ...

Trasporti - anche a Bari lunedì Sciopero di 4 ore stop dalle 8.30 alle 13.30 : anche a Bari lunedì 21 gennaio sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, ...

Sciopero trasporti a Milano : mezzi pubblici Atm fermi per 4 ore il 21 gennaio : La seconda parte del mese corrente sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Alcune delle grandi città dovranno fare i conti con le agitazioni sindacali. Dopo la protesta del personale di ATAC a Roma, si attenderà quella dei lavoratori di ATM a Milano. La data da appuntarsi in agenda sarà quella di lunedì 21 gennaio 2019. In programma per tale giornata avremo uno stop di 4 ore da parte del personale viaggiante e di ...

Sciopero mezzi Atac a Roma : bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale : info - orari e ultime notizie : Sciopero mezzi Atac a Roma per 24 ore: a rischio metro, bus e Ferrovie della Capitale. Stop trasporto pubblico, info e orari: tutte le ultime notizie

Trasporti : a Milano Sciopero di 4 ore lunedì 21 gennaio : Milano, 16 gen. (AdnKronos) - lunedì di protesta, il prossimo 21 gennaio, per i lavoratori del trasporto pubblico. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero di 4 ore contro "le proposte europee di nuove norme sui tempi di guid

Lo Sciopero dei trasporti di domani - giovedì 17 gennaio : Gli orari, le linee interessate e tutte le informazioni utili sul primo sciopero del 2019 nella Capitale

Sciopero trasporti 17 gennaio - giovedì nero a Roma : fermi autobus e tram per 24 ore : Sarà un giovedì complicato per gli abitanti, pendolari o turisti che transiteranno per Roma e che saranno chiamati a fare i conti con lo Sciopero dei trasporti pubblici. L'agitazione, che coinvolgerà il personale Atac, è stata indetta dalle sigle sindacali Orsa e Usb per protestare a favore 'della sicurezza e della salute dei lavoratori'. Si tratta di una dichiarazione del tutto pretestuosa e ingiusta, secondo l'assessore alla Mobilità Linda ...

Lo Sciopero dei trasporti a Roma di domani - le cose da sapere : Gli orari, le linee interessate e tutte le informazioni utili sul primo sciopero del 2019 nella Capitale

Sciopero trasporti a Ragusa : Prefettura convoca sindacato Versalis e Colacem : Sciopero trasporti a Ragusa buona partecipazione. Intanto la Prefettura convoca un tavolo di confronto con sindacato Versalis e Colacem

Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio : bus e metro fermi per 4 ore : Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio: bus e metro fermi per 4 ore Stop anche per i pullman a noleggio. I sindacati di Cgil, Cisl, Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato la sospensione per protestare contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo Parole chiave: ...

Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio : bus e metro fermi per 4 ore : Sciopero trasporti lunedì 21 gennaio: bus e metro fermi per 4 ore Stop anche per i pullman a noleggio. I sindacati di Cgil, Cisl, Uil e quelli di Faisa Cisal e Ugl-Fna hanno proclamato la sospensione per protestare contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo Parole chiave: ...

Trasporti - Sciopero nazionale in arrivo : il 21 gennaio si fermano bus - metro e tram : Attraverso un comunicato congiunto, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato lo...