Nek | moglie | figlia | età | altezza | peso | nome vero

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Nek inizia ad appassionarsi alla musica fin da piccolissimo. A soli nove anni inizia a suonare la chitarra e la batteria. Nel 1991, dopo aver suonato per locali con il gruppo White Lady, arriva secondo a Castrocaro e l’anno successivo esce il suo primo disco, intitolato Nek, che diventa poi il suo definitivod’arte. Filippo Neviani (questo il suoall’anagrafe) è stato per molti anni l’idolo di milioni di ragazzi e ancor oggi continua ad esserlo.Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria giovani con un brano sul tema dell’aborto, “In te”, che lo porta al terzo posto. Nel 1994 esce col terzo album Calore umano e con Giorgia vince il Premio Europeo come miglior cantante giovanile europeo. Il grande successo è arrivato però solo nel 1996 con l’album Lei, gli amici e tutto il resto, con ben un milione e mezzo di vendite. Filippo ha riscosso moltissimo successo ...