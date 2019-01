MotoGp | Honda | operazione ok per Lorenzo | ma salterà Sepang

MotoGp - Honda : Lorenzo operato - salta i test di Sepang : BARCELLONA - L'operazione al polso è riuscita, ma Jorge Lorenzo dovrà saltare i test di Sepang previsti a inizio febbraio. È quanto ha comunicato il Repsol Honda Team in una nota, diffusa oggi ...

MotoGp - conclusa l’operazione di Jorge Lorenzo : il comunicato ufficiale della Honda : Il dottor Mir ha ridotto la frattura allo scafoide della mano sinistra di Jorge Lorenzo, infortunatosi durante un allenamento di cross Operazione conclusa, frattura ridotta e decorso post operatorio già cominciato. Jorge Lorenzo si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico, dopo il problema occorso allo scafoide della mano sinistra durante un allenamento su una pista da cross. Il maiorchino si è recato a Peschiera per un ...

MotoGp - Pedrosa : «In Ktm buon progetto e fiducia - Honda non ha creduto in me» : ROMA - Dani Pedrosa si prepara al suo primo anno lontano dalle gare, ma sarà comunque collaudatore per la Ktm: un cambio di team dopo 18 anni passati in Honda, che il pilota spagnolo ha spiegato ...

MotoGp - Pedrosa : «Ktm ha un buon progetto - Honda non mi ha dato fiducia» : ROMA -Stagione da collaudatore in Ktm per Dani Pedrosa, nel suo primo anno lontano dalle gare: un cambio di team dopo 18 anni passati in Honda, che il pilota spagnolo ha spiegato meglio in una ...

MotoGp Honda - Lorenzo : scafoide fratturato - operazione a Barcellona : ROMA - Arriva la conferma ufficiale dell'infortunio di Jorge Lorenzo: il pilota spagnolo si è fratturato lo scafoide della mano sinistra mentre si allenava in Italia e domani sarà operato a Barcellona.

MotoGp – Lorenzo si prende gioco di Marquez : lo sfottò - con risposta - nelle FOTO inedite dei test con la Honda : Jorge Lorenzo e Marc Marquez divertiti e complici sui social: questa ‘amicizia’ continuerà anche durante il campionato 2019 di MotoGp? Il maiorchino sfotte il campione del mondo, non si fa attendere la risposta del giovane pilota Il conto alla rovescia è iniziato! Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: il 10 marzo i piloti saranno in pista per la gara in notturna in Qatar, ma prima del grande e atteso esordio ...

MotoGp - Valentino Rossi e una Yamaha rimasta indietro rispetto a Honda e Ducati. I nodi per uscire dalla crisi : Il Mondiale 2019 di MotoGP non è ancora iniziato, ma con grande probabilità ruoterà attorno ad una domanda: “Che Yamaha avranno a disposizione Valentino Rossi e Maverick Vinales”? Non sarà un quesito di poco conto, dato che potrebbe essere addirittura decisivo per l’assegnazione del titolo iridato. Se, e nessuno ad Iwata se lo augura, la moto non dovesse compiere i passi in avanti sperati, infatti, la situazione sarebbe davvero ...

MotoGp Honda - Nakagami : «Sarà dura - ma voglio la Top 5» : ROMA - Takaaki Nakagami sarà l'unico pilota in sella a una Honda a non utilizzare la versione 2019 della moto. Il giapponese ha descritto il nuovo telaio come 'un grande miglioramento' rispetto alla ...

MotoGp Rainey : «Alla Honda la pressione è tutta su Marquez» : ROMA - Con l'arrivo di Jorge Lorenzo alla Honda, Marc Marquez avrà addosso ancora più pressione. È l'opinione del tre volte campione del mondo Wayne Rainey, secondo il quale l'arrivo del maiorchino ...

MotoGp Honda - Marquez : la spalla sinistra continua a migliorare : ROMA - Marc Marquez continua il suo programma di riabilitazione: il pilota della Honda, a dicembre, subito prima di Natale, si era operato per risolvere i problemi che lo hanno torturato durante il ...

MotoGp Honda - Marquez : primi esercizi con la spalla sinistra : La riabilitazione del campione del mondo va a gonfie vele e Marquez, come si vede dal tweet postato sul suo profilo, è già passato agli esercizi per migliorare la stabilità. Avanzando en la ...

MotoGp – Lorenzo e i ‘danni di Instagram’ : il commento social del maiorchino della Honda [FOTO] : Jorge Lorenzo e i cambiamenti dovuti ai social: il commento del maiorchino della Honda in una storia Instagram La nuova avventura di Jorge Lorenzo alla Honda è ufficialmente iniziata: il maiorchino ha indossato per la prima volta i suoi nuovi abiti del team giapponese, rilasciando le sue prime interviste da pilota Honda, anche se già nel 2018, al termine della stagione di MotoGp, ha avuto modo di salire in sella alla sua nuova moto grazie ...

MotoGp - è già guerra in casa Honda : il duro avvertimento di Marc Marquez a Jorge Lorenzo : Il pilota campione del mondo ha messo in guardia il nuovo compagno di squadra, sottolineando che non gli darà alcun consiglio Impossibile amarsi quando l’obiettivo è comune, a maggior ragione se si cerca di raggiungerlo con la stessa moto. Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno entrambi la Honda, ma resteranno comunque nemici, essendo entrambi a caccia del titolo mondiale. Nessun consiglio dunque da parte del campione del mondo nei ...

MotoGp – Jorge Lorenzo tra consapevolezze e paragoni : “Honda? Hanno portato ciò che volevo” - e sul titolo Mondiale… : Jorge Lorenzo non si monta la testa: prime sensazioni positive con la Honda, ma il maiorchino è consapevole di dover lavorare molto E’ tutto pronto per la nuova avventura di Jorge Lorenzo: dopo due anni di gioie e dolori con la Ducati, il maiorchino ha deciso di iniziare un nuovo capitolo, diventando un pilota Honda e, dunque, condividendo i box con Marc Marquez. La stagione 2019 di MotoGp sarà sicuramente appassionante e Lorenzo ...