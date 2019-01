Messi | nuova partnership con un produttore di orologi di lusso

Nuova Pallacanestro Messina Sicily Express Courier - sconfitta di misura sul campo del San Luigi Acireale : Anticipo della tredicesima giornata amaro per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che sul campo del San Luigi Acireale cede di misura per 66-64, subendo la terza sconfitta stagionale.

Messina : presenta a Palazzo Zanca la nuova associazione 'Radici' : ... pur essendo un'associazione politica, non è e non vuole essere "partitica" , nel senso che oggi non è collegata a nessun partito politico , pur non escludendo di assumere in futuro addirittura le ...

Terremoto Etna : tanta paura da Catania a Messina per la nuova forte scossa sul vulcano - nessun danno : Un Terremoto magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. ll Dipartimento della Protezione Civile continua ...

Terremoto Etna - nuova forte scossa sul vulcano : magnitudo 4.1 nella notte - gente in strada a Zafferana - Linguaglossa e Piedimonte. Paura da Catania a Messina [LIVE] : 1/7 ...

Terremoto Etna - nuova forte scossa sul vulcano : magnitudo 4.1 nella notte - paura da Catania a Messina [LIVE] : 1/7 ...

Nuova Camera Usa vota stop shutdown - no fondi per muro Messico. Resta impasse : La prima legge della Camera della Nuova legislatura, la 116esima del Congresso americano, punta a sospendere il parziale shutdwon che da 13 giorni ha lasciato al buio diverse agenzie governative federali e circa 800 mila dipendenti pubblici a casa. La Camera, guidata dall'appena rieletta speaker democratica Nancy Pelosi, ha approvato due misure che riaprirebbero le agenzie governative ma senza stanziare i fondi per un muro al confine con il ...

'ComproMessi sposi' - la nuova commedia di Miccichè arriva al cinema : il trailer : arriva nelle sale il prossimo 24 gennaio il nuovo film di Francesco Miccichè. Nel cast Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme

Chi è Claudia Sheinbaum - la nuova sindaca di Città del Messico : La scienziata, ex assessora all’ambiente, ha aperto il mandato come prima cittadina della capitale messicana confermando il suo sostegno alle politiche del presidente Obrador. Leggi

Vanessa Ponce de Leòn - è la nuova Miss Mondo : una modella Messicana che lavora con i migranti : Una modella messicana che lavora con i migranti, Vanessa Ponce de Leòn, è la nuova Miss Mondo, incoronata nella 68esima edizione del concorso, svoltosi nella città tropicale cinese di Sanya. Ventiseienne, lunghi capelli neri e occhi scuri, alta 1.74, Vanessa si è imposta al foto-finish sulla thailandesa Nicolene Pichapa Limunskan, arrivata seconda, e le concorrenti di Bielorussia, Giamaica e Uganda. "Continuerò ...

Dato lo start - ai lavori della nuova via Don Blasco a Messina : Dato lo start alle opere per una importante arteria cittadina, le procedure collegate, sono descritte nel presente testo diffuso dalla struttura che si occupa della comunicazione del Comune peloritano,...

Amici 18 - Maria De Filippi forma la nuova classe : gli amMessi : Scelti i cantanti e i ballerini che si contenderanno la vittoria della diciottesima edizione del talent di Canale 5

'Aria Nuova in Me' : sabato 17 novembre al teatro Savio di Messina - Francesco Buzzurro - con il suo live "One man band" : ... ' 15 biglietto intero ' 13 ridotto per oltre 60 anni e inferiore a 35 anni ' 10 per i soci 'ARB' ' 11 per i gruppi da e oltre 5 spettatori rientra in abbonamento libero da 10 o da 15 spettacoli ...