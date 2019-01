Juve | Douglas Costa-Emre Can | che spettacolo! Ma Ronaldo

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

VIDEO Juventus-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Douglas Costa e Can stendono i clivensi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! : La Juventus ha sconfitto il Chievo per 3-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti senza particolari problemi contro il fanalino di coda e hanno regalato l’ennesima gioia al pubblico dell’Allianz Stadium, la capolista si conferma al comando della classifica con nove punti di vantaggio nei confronti del Napoli. I padroni di casa sbloccano la partita al 13′ con una prodezza di Douglas ...

Juventus-Chievo 2-0 La Diretta In gol Douglas Costa e Emre Can : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Juventus-Chievo - Douglas Costa accende il motorino e fa 1-0 : che gol del brasiliano [VIDEO] : Juventus-Chievo, Douglas Costa ha aperto le marcature all’Allianz Stadium con un tiro splendido sul quale Sorrentino nulla ha potuto Juventus-Chievo, Douglas Costa ha segnato la rete dell’1-0 all’Allianz Stadium, un gol davvero molto bello quello del calciatore brasiliano. Douglas Costa ha acceso il motorino che ha nelle gambe, seminando una serie di avversari del Chievo Verona prima di colpire con forza verso la porta ...

Juventus-Chievo - spazio a Douglas Costa. Si ferma Khedira : Dopo la Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione della Juventus, la squadra di Allegri inizia il girone di ritorno allo Stadium contro il Chievo, ultimo in classifica ma rigenerato dalla cura ...

Juventus - Douglas Costa sta bene. Differenziato per Pjanic e Bentancur : TORINO - Dal caldo di Gedda al freddo umido della Continassa . La Juventus reduce dal successo della Supercoppa si ri-ambienta nel clima italiano, dopo il giorno di riposo concesso da Allegri. Intenso ...

Juventus-Chievo probabili formazioni : Allegri perde Pjanic e Douglas Costa : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – La Juventus è rientrata all’alba di oggi a Torino, dopo aver vinto a Gedda contro il Milan la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori un giorno di riposo, hanno invece svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Allegri perde Pjanic e Douglas Costa proviene ...

Juventus - le pagelle : professor Chiellini. Cancelo e Douglas Costa - due frecce : SZCZESNY 6,5 Una uscitina alta a vuoto al 24', tuttavia si riscatta, e anche di più, sul finire del primo tempo: buoni riflessi su Calhanoglu. Cancelo 7 Non soltanto brucia i tempi di recupero pur di ...

Supercoppa - Juventus-Milan : tocca a Cutrone - c'è Douglas Costa LIVE : Supercoppa 2019, Juventus-Milan: cronaca e risultato MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: ...

Supercoppa - Juve-Milan : Higuain in panchina - c'è Cutrone; ballottaggio Bernardeschi-Douglas Costa : Juventus e Milan stanno raggiungendo lo stadio King Abdullah di Gedda, teatro della Supercoppa. Le ultime notizie parlano di un Gonzalo Higuain destinato alla panchina tra i rossoneri, con Patrick ...

Calciomercato Juventus - Douglas Costa potrebbe essere ceduto (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Douglas Costa, fortissimo esterno brasiliano che in questa stagione non si sta sicuramente mantenendo i suoi standard. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, infatti, gli preferisce quasi sempre Mario Mandzukic nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, l'unico giocatore offensivo della Juventus che è considerato ...

Juve - formazione anti-Milan : Cancelo e Douglas Costa forse dal 1° minuto in Supercoppa : La Juventus, ieri pomeriggio, ha curato gli ultimi dettagli in vista della Supercoppa. I bianconeri si sono allenati a Gedda e Massimiliano Allegri ha fatto le ultime prove di formazione. Il tecnico Juventino sembra ormai aver risolto tutti gli ultimi dubbi: resta solo un piccolo nodo da sciogliere che riguarda l'attacco. Infatti, Douglas Costa e Federico Bernardeschi si contendono il posto di Mario Mandzukic. Il numero 11 bianconero sembra ...