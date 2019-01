Giro d’Italia 2019 | il percorso e le 21 tappe ai raggi X Tre cronometro impegnative e

oasport

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Oggi è stato presentato a Milano ildeld'Italia. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all'Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben treindividuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Unche offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno scalare salite mitiche come Gavia e Mortirolo.