Fusaro vs Linardi Sea Watch | “Ong finanziate da Soros” | “Qui mi sento fuori luogo…” E

(Di lunedì 21 gennaio 2019) “Le Ong sonodai grandi signori del capitale, in primis da Soros. Lei sa con quale obiettivo?”. Durante la trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7, il filosofo Diegoha discusso con la portavoce di Sea, Giorgia, in studio. “Noi non siamo finanziati da Soros, e i nostri conti sono registrati e trasparenti. Qui miluogo, perché dovremmo parlare dei morti in mare e dei respingimenti in atto” ha replicato. “Le spiego io l’obiettivo: i signori del capitale non agiscono per filantropia. Deportano esseri umani per avere nuovi schiavi da sfruttare in Occidente”. A quel punto, però, è intervenuta la conduttrice Myrta Merlino: “Ma cosa vuole dire,, che loro sono strumenti inconsapevoli nelle mani di grandi poteri che usano la bomba dell’immigrazione?”.Video ...