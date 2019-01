Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2019 | programma | orari e tv Calendario e date della

oasport

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di munirsi degli sci stretti e del fucile. La sesta tappadeldi2018-fa rotta verso l’Italia e per la precisione ad, per una quattro giorni di gare appassionante. Le attenzioni saranno tutte, o quasi, per le gare al femminile dove le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si stanno giocando la possibilità di vincere la classifica generale. Entrambe vogliono ottenere punti pesanti nel round di casa, per crearsi del margine in vista di quel che sarà.Sul versante maschile sarà ancora una volta un “Johannes Boe contro tutti“. Lo scandinavo ha allungato la propria striscia vincente dopo quanto accaduto sulle nevi di Ruhpolding ed è intenzionato a replicare. Le 9 vittorie in 12 gare disputate e i 31 successi in carriera sono numeri che descrivono la portata di ciò che il ...