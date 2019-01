Napoli-Lazio p.t. 2-0: Callejon e Milik su punizione

ilnapolista

(Di domenica 20 gennaio 2019) Anche due pali colpiti daSplendido primo tempo delche gioca senza quattro pilastri: Allan, Insigne, Koulibaly e Hamsik. Segna due gol e colpisce due pali. Il 2-0 sta persino stretto alla squadra di Ancelotti che ha giocato uno dei migliori primi tempi della stagione, se non il migliore.La svolta arriva poco dopo la mezz’ora. Prima al 33esimo con una bella azione del, avvolgente, rapida: Mertens serve sulla corsache entra in area e batte Strakosha sul primo palo. Finisce il digiuno dello spagnolo: primo gol stagionale. E sesto della sua carriera allaNeanche il tempo di sistemarsi in campo che lo stessoconquista unapericolosa al limite dell’area. Posizioneche come a Cagliari non perdona. Elimina la ragnatela che resisteva lì da qualche tempo. Strakosha resta immobile.È stato lo stesso polacco nei primi ...