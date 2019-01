Ma vale la pena laurearsi? Il rapporto fra investimento e spendibilità

Anthem pronto a sorprendere - i motivi per cui vale la pena attenderlo : L'annata che si è appena aperta è senza dubbio già ricca di grandi promesse: da Kingdom Hearts 3 al remake di Resident Evil 2, passando per Anthem. Tantissima la qualità pronta a essere messa sul piatto della bilancia dagli sviluppatori fin da questi primi mesi, che mirano a soddisfare le voglie videoludiche di una community quanto mai vasta e variegata e vogliono giustificare l'esborso richiesto per portare a casa ogni singolo titolo piazzato ...

Imperdibile recensione OnePlus 6T : per quali motivi vale davvero la pena acquistarlo : Occhi puntati sulla recensione del OnePlus 6T: vale davvero acquistarlo al posto dell'immediato predecessore OnePlus 6? Esistono dei punti di forza innegabili per l'ammiraglia di più recente presentazione? In redazione il modello è giunto nella sua versione nera lucida da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Ecco per questo esaminato ogni aspetto del dispositivo: dal design, alle componenti hardware fino ad arrivare all'esperienza software ...

5 nuove app che vale la pena scaricare questa settimana : David Bowie is Lo avrete capito leggendo il titolo: questa applicazione è destinata ai fan di David Bowie e vi permetterà di immergervi nel mondo del famoso cantante tramite la realtà aumentata. ...

Mercato - vecchi ma buoni : gli over-30 su cui vale la pena investire : Nei giorni in cui campeggiano sulle prime pagine di tutti i giornali i nomi di Godin, Robben e Modric , diventa d'attualità il tema del "vecchio ma buono" , dei giocatori di esperienza over-30 capaci ...

4Smart : cuffie stile AirPods a 40€! Ne vale la pena? : Il 2018 ha visto un diffondersi a macchia d’olio delle cuffie Bluetooth True Wireless in stile Apple AirPods. A breve però vi parleremo degli auricolari True Wireless di 4Smarts, un marchio tedesco ed estremamente affidabile leggi di più...

valentino Talluto - untore Hiv condannato a 22 anni/ Ultime notizie : in Appello 2 anni di sconto di pena : Valentino Talluto, untore Hiv condannato a 22 anni: in Appello 2 anni di sconto di pena. Le Ultime notizie sulla sentenza

Smartphone 5G in arrivo - non vale la pena acquistare Galaxy S9 o iPhone Xs : La quinta generazione della rete Internet è dietro l’angolo e ancora più vicini gli Smartphone 5G per cui non vale la pena acquistare ora un Galaxy S9 o Note9, iPhone Xs o Xr, il top di gamma per la rete del futuro è ormai a distanza di un paio di mesi. Smartphone 5G al CES? Mancano pochi giorni ad una delle manifestazioni di elettronica più note a livello mondiale, il CES di Las Vegas che si tiene ad inizio gennaio di ogni anno. La ...

PlayStation Classic - vale la pena comprarla? : Wild ArmsTwisted MetalTom Clancy's Rainbow SixTekken 3Syphon FilterSuper Puzzle Fighter II TurboR4 Ridge Racer Type 4Revelations: PersonaResident Evil Director's CutRaymanOddworld: Abe's OddyseeMr. Driller Metal Gear SolidJumping Flash!Intelligent QubeGrand Theft AutoFinal Fantasy VIIDestruction DerbyCool Boarders 2Battle Arena ToshindenE così è stata lanciata PlayStation Classic, la mini-retro-console che vuole farci rivivere le emozioni della ...

L'Amica Geniale : tra Neorealismo e feuilleton - perché vale la pena guardare la serie tv : La tetralogia L'Amica Geniale di Elena Ferrante è arrivata in tv, grazie alla serie diretta da Saverio Costanzo. Così è stata portata sul piccolo schermo quella contaminazione narrativa dei moduli del romanzo famigliare, del romanzo di formazione e della narrazione storico-sociale che è valsa il successo ai quattro romanzi.Sullo schermo, come su carta, i destini delle due protagoniste si intrecciano e parlano di ...

Progetto valelapena - l’uva del riscatto : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - Una mostra-evento per raccontare il ruolo dell’agricoltura come strumento di riscatto e di reinserimento sociale. Si chiama ‘Valelapena. Storie di riscatto dal carcere d’Alba’ ed è composta da una selezione di scatti tratti dal libro fotografico che porta lo stesso titolo

Progetto valelapena - l'uva del riscatto : "Crediamo fortemente nel ruolo peculiare con alta valenza educativa dell'agricoltura e nella sua importanza per la nostra economia e per il nostro tessuto sociale. Questo è ancora più vero quando si ...

Tra il Cane e il Lupo - il documentario sul ’68 e quel che venne dopo : perché vale la pena vederlo : Segnatevi domenica 18 novembre, ore 18e20, Cinema Aquila, Roma. È qui che avverrà la prima proiezione di Tra il Cane e il Lupo, un documentario educato e minuto, quasi tutto d’archivio, sul ’68, e gli anni subito a seguire, a Milano. Andare a vederlo ne vale davvero la pena. perché la particolarità del film diretto da Giulia Sodi (figlia di Ranuccio Sodi, produttore e regista tv, autore de Lo stradone col bagliore su Enzo Jannacci) è quella di ...