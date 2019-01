Luca ed Edith sono stati rapiti | svolta sui ragazzi scomparsi in Burkina Faso

Luca ed Edith - la pista dei jihadisti : «Ora potrebbero chiedere un riscatto» : Il ragazzo italiano e la canadese scomparsi in Burkina Faso sarebbero vittime di un rapimento. Il riserbo è assoluto, ma l’intelligence è convinta che siano vivi. La trattativa con le frange fondamentaliste è però difficile

Parla l'imprenditore francese che li ospitò : "Temo il peggio per Edith e Luca" : Robert Giulloteau li aveva ospitati per una notte il 15 dicembre poi l'indomani due giovani sono partiti per visitare un'antica moschea di Bobo-Dioulasso