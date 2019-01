Lorenzo de Luca | da Lipsia vista su Goteborg!

Equitazione - FEI Jumping World Cup 2019 : Lorenzo De Luca terzo a Lipsia - vince Christian Ahlmann : Si è chiusa con un podio italiano il fine settimana di Coppa del Mondo di Equitazione di Lipsia, specialità salto ostacoli, con Lorenzo De Luca terzo, nella gara vinta dal tedesco Christian Ahlmann. La gara è stata condizionata da un percorso molto selettivo, con solamente sette binomi capaci di chiudere la prova senza errori, con il miglior tempo messo a segno dall’olandese Leopold van Asten su VDL Groep Beauty con 69.61 secondi, mentre ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Mechelen 2018 : Lorenzo De Luca chiude l’anno solare con un ottimo sesto posto : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Belgio: a Mechelen oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra 39 dei migliori binomi al mondo che ha riservato soltanto quattro netti sul durissimo e selettivo percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, nel quale in tre hanno ottenuto un ulteriore netto. Purtroppo nessun azzurro ha partecipato allo spareggio per la vittoria, ma Lorenzo De Luca ...

Equitazione - Olympia 2018 : vince Robert Whitaker! Dodicesimo Lorenzo De Luca : Va al britannico Robert Whitaker la gara del venerdì dell’Olympia 2018, classica competizione annuale di Equitazione, specialità salto, al termine di un percorso molto selettivo, che porta al jump-off 13 cavalieri, e tra questi c’è l’italiano Lorenzo De Luca, su Dexter, mentre con 4 penalità chiudono rispettivamente 19° Luca Moneta su Neptune Brecourt e 22° Alberto Zorzi su Dakota. Fuori anche il britannico Scott Brash, tra i ...

Equitazione - Global Champions Playoffs Praga 2018 : Edwina Tops-Alexander batte tutti! Sesto Lorenzo De Luca - ottavo Alberto Zorzi : Si è svolta nella tarda serata la gara clou del Global Champions Playoff di Equitazione: nella prova riservata ai sedici migliori interpreti del salto ostacoli si impone l’australiana Edwina Tops-Alexander su California. Ben si comportano i due italiani in gara: Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII è Sesto, mentre Alberto Zorzi su Ulane de Coquerie si classifica ottavo. La gara, che si svolgeva su due prove, prevedeva la somma delle ...

Anticipazioni U&D : caos per Teresa - Antonio e Luca eliminati - Lorenzo vicino alla scelta : Le ultime Anticipazioni sul popolarissimo dating show di Canale 5 Uomini e Donne regalano, come al solito, importanti novità sul trono classico e quindi sui tronisti Andrea, Ivan, Teresa Langella, Luigi e Lorenzo. Nell'ultima registrazione del 7 dicembre Teresa Langella ha dimostrato di essere ancora una volta nel caos, dovendo far fronte alle eliminazioni di Antonio e Luca. Mentre Lorenzo Riccardi sembra sempre più vicino alla scelta, con ...

Anticipazioni Uomini e donne : ancora litigi per Lorenzo - Langella perde Luca : Si è tenuta oggi 7 dicembre una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In studio erano presenti i tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli, ognuno dei quali è uscito con rispettivi corteggiatori o corteggiatrici. La situazione è apparsa ancora abbastanza confusa per Lorenzo, alle prese con nuovi contrasti con Giulia Cavaglià. Le idee di Luigi, invece, si sono fatte ...

Equitazione - i ranking mondiali aggiornati. Lorenzo De Luca sale al numero 13 nel salto ostacoli : Sono stati rilasciati cole al solito al termine del mese scorso i ranking mondiali aggiornati di Equitazione. Per quanto riguarda le tre specialità olimpiche certamente riserva maggiori soddisfazioni all’Italia il salto ostacoli, con Lorenzo De Luca al 13° posto, mentre Alberto Zorzi è 23° ed Emanuele Gaudiano è 46°. Nei 100 anche Luca Maria Moneta, 77°, e Piergiorgio Bucci, 93°. Nelle altre specialità è nei 100 soltanto Vittoria Panizzon, ...