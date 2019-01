L' odio | una stupida patologia

Bocconi avvelenati in giardino. Una famiglia : "odio verso gli animali" : La Spezia - Sei Bocconi piazzati in un giardino in meno di una settimana. Delle palline ripiene di cocci, probabilmente mattonelle, buttate a terra con il rischio che non solo il cane di casa potesse ...

Biathlon - Lisa Vittozzi incontenibile : “non potevo andare oltre - il podio sta diventando una piacevole abitudine” : Le parole dell’atleta azzurra dopo il secondo posto ottenuto nella sprint di Ruhpolding, che coincide con il terzo podio consecutivo Lisa Vittozzi non sbaglia più un colpo. Il weekend di Coppa del mondo sulla pista di Ruhpolding è partito con il piede giusto e la sappadina ha conquistato il terzo podio consecutivo, superata nella sprint dalla sola Kuzmina. “Sinceramente non potevo fare più di così – spiega – oggi ...

Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 - Lisa Vittozzi : “Il podio sta diventando una piacevole abitudine. Oggi non potevo fare più di così” : Lisa Vittozzi conferma lo straordinario momento di forma e con il secondo posto nella Sprint di 7,5 km di Ruhpolding (Germania), sale per la terza volta consecutiva sul podio nella Coppa del Mondo di Biathlon. L’azzurra ha fatto la differenza ancora al poligono con un altro 10/10 ed ha chiuso alle spalle, per 11.5”, della slovacca Anastasija Kuzmina, più veloce sugli sci. Un risultato che permette a Vittozzi di avere una consapevolezza ancora ...

Una biglia contro la vetrata - secondo episodio a Racale ai danni di un negozio : E' il secondo episodio nel giro di pochi giorni e i carabinieri stanno indagando per comprendere chi e perchè ha compiuto il gesto.

Vetrina danneggiata nuovamente con una biglia - secondo episodio in 48 ore : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : l’Italia c’è - tanti piazzamenti ma manca il podio. Sfortunata Voetter : Un nuovo week-end per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale si è concluso: si sono svolte nel fine settimana le gare sulla durissima pista lettone di Sigulda che, come di consueto, ha riservato molte sorprese. Ora un piccolo periodo di pausa per lanciarsi verso il finale di stagione: prima i Mondiali di Winterberg, appuntamento più importante dell’anno, poi le ultime tappe per il massimo circuito ...

Anticipazioni Una Vita : oggi non va in onda - doppio episodio domenica 13 gennaio : È un periodo d'oro quello che sta attraversando la telenovela Una Vita, amata più che mai dai telespettatori di Canale 5. Gli ascolti continuano a mantenersi più che buoni e ad attestarsi poco al di sotto dei tre milioni di appassionati (meglio de Il Segreto). Per questo Mediaset ha deciso di concedere ampio spazio alle vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38: oltre alla programmazione proseguita per tutte le vacanze di Natale, è stata ...

Anticipazioni Una Vita : oggi non va in onda - doppio episodio domenica 13/01 : È un periodo d'oro quello che sta attraversando la telenovela Una Vita, amata più che mai dai telespettatori di Canale 5. Gli ascolti continuano a mantenersi più che buoni e ad attestarsi poco al di sotto dei tre milioni di appassionati (meglio de Il Segreto). Per questo Mediaset ha deciso di concedere ampio spazio alle vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38: oltre alla programmazione proseguita per tutte le vacanze di Natale, è stata ...

Fabrizio Del Noce contro Massimo Giletti : “Il mio ex amico fa una trasmissione scandalosa - una campagna di odio inaccettabile” : Fabrizio Del Noce contro Massimo Giletti, per la serie c’eravamo tanto amati. Dal 2002 al 2009 il giornalista ha diretto, tra le polemiche, Rai1 valorizzando anche il conduttore di Non è l’Arena. Un’amicizia storica che sembra essersi conclusa visto che Del Noce, in corsa nelle scorse settimane per un ruolo in Rai, a Piazzapulita lo definisce “ex amico”. Nel talk di Corrado Formigli è intervenuto per parlare di ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Dominik Fischnaller torna sul podio! E’ secondo in una gara dimezzata dalla neve : Arriva il secondo podio stagionale per l’Italia e per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Sulla storica pista teutonica di Koenigssee va in scena una gara molto particolare, dimezzata a causa delle condizioni meteo: la tanta neve caduta ha limitato la visibilità degli atleti e ha costretto la giuria ad annullare la seconda discesa dopo che erano già partiti quindici slittinisti. Resta dunque il ...

L'invito di Mattarella : 'L'Italia deve tornare a sentirsi una comunità - basta odio' : Poi un passaggio sugli ultimi episodi di cronaca nera: "Il modello di vita dell'Italia non può essere - e non sarà mai - quello degli ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da ...

Sci di fondo – Tour de Ski - 10 km femminile di Dobbiaco : due russe ed una norvegese sul podio - niente da fare per le azzurre : Nepryaeva precede di un nulla Oestberg nella 10 km femminile di Dobbiaco. Cresce Ganz, ventisettesima, azzurre falcidiate dalle cattive condizioni di salute Parla russo la 10 km femminile di Dobbiaco in tecnica libera, seconda tappa del Tour De Ski. Sul gradino più alto del podio è salita Natalia Nepryaeva, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 23’19″9, appena 3 decimi meglio della norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, ...

"Una fetta di pane e nutella". E Salvini finisce nel mirino dell'odio del web : Gli haters di Matteo Salvini sul web tornano a mettere il ministro nel mirino. Questa volta scoppia la polemica per una foto pubblicata dal titolare del Viminale su Facebook con un fetta di pane e ...

Miss Curvyssima 2018 - vince Melania. Una bolognese sul podio / FOTO : Melania Melato di Mira , FOTO, in provincia di Venezia a portare a casa la fascia di Miss Curvyssima 2018. La finalissima si è celebrata al teatro Laura Betti di Casalecchio. Melania ha 22 anni e ...