Prete cattolico arrestato in New Jersey per pedofilia

(Di domenica 20 gennaio 2019) Un, Thomas P. Ganley, 63 anni, di Phillipsburg, New, e' statocon l'accusa di abusi sessuali su minori. E' il primo caso contestato dalla task force locale contro gli abusi dei preti, creata lo scorso anno per indagare sulle accuse di molestie enella Chiesa Cattolica. Lo scrive il New York Times. Gli investigatori non hanno rivelato il sesso della vittima, che all'epoca degli abusi (circa 25 anni fa) aveva tra i 14 e i 17 anni.