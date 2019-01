Papa Francesco commissaria il Coro della Cappella Sistina

Papa Francesco ha commissariato il coro della Cappella Sistina dopo gli scandali finanziari : dopo i recenti scandali finanziari Papa Francesco ha commissariato la Cappella Musicale Pontificia Sistina. Bergoglio ha, infatti, deciso che il coro più antico del mondo “venga inserito nell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, quale specifico luogo di servizio alle funzioni liturgiche Papali e nel contempo a custodia e promozione della prestigiosa eredità artistico-musicale prodotta nei secoli dalla Cappella stessa per le ...

Vaticano - Papa Francesco e il complotto per farlo dimettere. Bechis : 'C'è già la data - quando lo processano' : Fra il 21 e il 24 febbraio si svolgerà in Vaticano una sorta di 'sinodo straordinario dei capi delle presidenze episcopali di tutto il mondo con a tema la pedofilia e le regole che la Chiesa dovrebbe ...

Vaticano - Papa Francesco e il complotto per farlo dimettere. Bechis : "C'è già la data - quando lo processano" : Un complotto per costringere Papa Francesco alle dimissioni, proprio come capitato al suo predecessore Benedetto XVI. A far tremare il Vaticano stavolta non è un "corvo", ma il prestigioso cardinale tedesco Walter Kasper, grande sostenitore della candidatura di Bergoglio nel drammatico conclave del

Papa Francesco ha commissariato la Cappella Sistina : Doppio colpo di Papa Francesco che accelera la riforma della Curia Romana con due motu proprio con il primo dei quali abolisce il dicastero 'Ecclesia Dei' che era stato istituito da Giovanni Paolo II ...

Lessico Papale - il podcast che analizza le parole del Papa : oggi "Abusi - la road map di Francesco" : Una linea non solo teorica, ma una guida pratica per tutti i vescovi in vista del prossimo incontro dei rappresentanti delle Conferenze episcopali del mondo. Su questo tema si concentra il nuovo ...

Il Cardinale Kasper : “I nemici di Papa Francesco vogliono un nuovo Conclave” : Il presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani ha sostenuto che ci sono alcuni vescovi e preti che stanno approfittando della crisi degli abusi come piattaforma per far dimettere Bergoglio: "Usano il problema pedofilia per affossarlo ed eleggere un nuovo Pontefice"Continua a leggere

“Papa Francesco – Un uomo di parola” umanità e conversazioni private nel documentario che racconta la sua vita : Papa Francesco – Un uomo di parola, arriva in Blu-ray, DVD e Digital HD dal 16 gennaio 2019 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Primo documentario nel suo genere, porta il pubblico in un emozionante viaggio alla scoperta di Papa Francesco, mentre si intrattiene in conversazioni con uno spaccato di umanità. In un’era di grande sfiducia nella politica e nelle persone al potere, in un momento in cui le menzogne, la corruzione e le ...

Papa Francesco - la bomba del cardinale Kasper : "L'accusa per farlo fuori e arrivare al nuovo conclave" : Ombre nerissime su Papa Francesco. Ombre nere condensate in questa frase del cardinale Walter Kasper: "Ci sono persone che semplicemente non amano questo pontificato. Vogliono che finisca il prima possibile per avere quindi, per così dire, un nuovo conclave. Vogliono anche che vada in loro favore, c

Il Papa attacca i gilet gialli Francesco cala la maschera : La vera natura di Papa Bergoglio emerge da un puzzle che dal 2012 si va completando in ogni suo aspetto. Nell’ultimo numero de La Civiltà Cattolica, che di fatto è l’organo ufficiale del Vaticano ancor più dell’Osservatore Romano, c’è un articolo a firma di Marc Rastoin, biblista e professore, che svela molte cose che finora si erano solo intuite, ma che ora sono nero su bianco. Segui su ...

Lo scrittore anti-islam attacca : "Papa Francesco sta sbagliando tutto" : Boualem Sansal non ha alcun dubbio: Papa Francesco, dialogando con l'islam senza tenere conto delle distorsioni fondamentaliste, rischia di contribuire alla scomparsa della civiltà occidentale. A riportare la riflessione dell'autore di "2084" è stato il quotidiano La Verità.In queste prime fasi del 2019, Bergoglio è stato accusato da più parti: i cattolici conservatori sostengono che il Vaticano non stia affrontando il dramma della pedofila come ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Ecco il magistero di Papa Francesco su migranti - rifugiati - traffico di esseri umani : Gli Orientamenti Pastorali sono destinati soprattutto al mondo cattolico . Si strutturano come una analisi della situazione, accompagnata dalle parole di Papa Francesco sul tema, e poi con una serie ...

Papa Francesco : 'Le migrazioni arricchiscono - Gesù fu profugo' : CITTÀ DEL VATICANO 'I migranti sono una risorsa, un arricchimento per la nostra società'. Appelli, discorsi, omelie, interventi a braccio, messaggi, lettere. Sono centinaia le esortazioni a favore dei ...