Oroscopo del giorno 20 gennaio | fine week-end da favola per i segni d' Acqua | Scorpione top

L'Oroscopo dell'Ariete a febbraio : nuovi contatti nel lavoro e prudenza in amore : Il mese di febbraio 2019 sarà molto interessante per l'Ariete secondo L'oroscopo. Cosa devono aspettarsi di preciso le persone governate dal segno dell'Ariete nel secondo mese dell'anno appena cominciato? Molte cose buone, in quanto si sentiranno davvero scoppiare di energia, grazie a Marte nel segno. È il momento di prendersi delle responsabilità, di osare, di aprire nuove attività, congeniali ovviamente alle proprie inclinazioni e qualità. Le ...

Branko : previsioni Oroscopo della settimana 21-25 gennaio 2019 : oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dello zodiaco da lunedì a venerdì Anche oggi sveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko, relative ai giorni compresi tra lunedì 21 e venerdì 25 gennaio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato nel suo ultimo libro, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, da tempo in vendita in tutte le librerie. Nell’opera ...

Oroscopo oggi - 19 gennaio : le previsioni di Paolo Fox del giorno : Paolo Fox Oroscopo: previsioni astrologiche di oggi, sabato 19 gennaio, segno per segno Come ogni sabato, sveliamo anche oggi, 19 gennaio 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno. Le indicazioni che riportiamo in questo articolo sono tratte dalle previsioni generali su tutti i giorni compresi tra oggi e venerdì prossimo, pubblicate da Paolo Fox sull’ultimo numero di DiPiùTv (noi riportiamo ovviamente solo ...

Oroscopo del giorno 21 gennaio : ottimo lunedì per Bilancia e Acquario - giù il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 21 gennaio 2019 è pronto a valutare un nuovo avvio settimanale. In primo piano la giornata di lunedì, messa sotto analisi nei riguardi dell'amore e del lavoro. Iniziamo immediatamente a dare un breve anticipo in merito ai segni fortunati del momento, logicamente scelti tra quelli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire chi avrà un lunedì fortunato e chi, invece, ...

Oroscopo del 2019 per lo Scorpione : trionfo amoroso : Lo scorso anno ha donato ai nati nel segno dello Scorpione la protezione di Giove sino a metà dicembre. La loro solita 'puntigliosità' ha fatto breccia spesse volte provocando tanti sguardi di traverso. Dal 2019 sarà bene evitare certi comportamenti perché gli effetti potrebbero risultare più pesanti. Ma vediamo le previsioni zodiacali nel dettaglio per tutti i nati sotto lo Scorpione....Continua a leggere

Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5 : previsioni del weekend : Ada Alberti: Oroscopo del 19 e 20 gennaio 2019 a Pomeriggio Cinque Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio Cinque. L’astrologa Mediaset, ospite dell’ultima parte del programma di Barbara d’Urso, ha svelato le previsioni del weekend del 19-20 gennaio 2019. La conduttrice partenopea, come sempre ogni venerdì, ha dato spazio alle stelle e ad Alberti per ascoltare tutti i suoi consigli per i dodici ...

L'Oroscopo del weekend 19 e 20 gennaio : buon momento per il Toro : Inizia un nuovo fine settimana. Ecco le stelle con amore, salute e lavoro per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019. Ariete: in questo fine settimana andrete incontro ad una stabilità maggiore, puntate molto sulle vostre energie, anche se ci sono stati problemi ultimamente. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche se qualcuno potrà andare contro di voi. Fisico in recupero....Continua a leggere

Oroscopo : febbraio è il mese dell'amore e dell'energia per Toro e Leone : Se a fine gennaio avete già conosciuto qualcuno che vi interessa del Toro o del Leone vi consigliamo di approfondire la sua frequentazione, perché avete di fronte una persona che, secondo l'Oroscopo relativo al periodo di febbraio, ha tutte le caratteristiche per vivere una storia d'amore in modo positivo. Per le congiunzioni astrali, infatti, i segni più favoriti per innamorarsi a febbraio sono Toro e Leone. Tra l'altro questi due segni sono ...

L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio : segni d'acqua al top - sfortuna per Leone : Inizia un'altra settimana, ci aspettano dei giorni piuttosto vivaci ed interessanti. I segni d'acqua potranno tornare a respirare dopo le prime settimane di un 2019 abbastanza fiacco e 'sfortunato'. A godere dei maggiori benefici astrali saranno i nati del Gemelli, del Cancro, della Bilancia e del Pesci. Diverso, invece, il discorso per il Leone il quale si ritroverà a fare i conti con alcune difficoltà incresciose sul piano lavorativo. ...

L'Oroscopo mi ha rivelato la personalità delle piante : All'inizio di ogni anno arriva il momento dell'immancabile appuntamento chiamato oroscopo. Anche ai più disinteressati sarà certamente capitato di chiedere a qualcuno più ferrato in materia notizie su ...

Oroscopo Paolo Fox del weekend e di oggi : le stelle del 18 gennaio : Paolo Fox Oroscopo di oggi, 18 gennaio, e le previsioni del weekend Che settimana sarebbe senza l’Oroscopo di Paolo Fox del giorno? Anche oggi a I Fatti Vostri l’astrologo è pronto a svelare il quadro astrologico di tutti i segni zodiacali anche per ciò che concerne il weekend con le sue previsioni. Scopriamo cosa bisognerà aspettarsi dalle stelle grazie alle anticipazioni del suo Oroscopo (che andrà a svelare totalmente solo ...

Oroscopo di domani 19 gennaio : Luna nel 5° segno dello zodiaco - torelli e cancrini volano : L'Oroscopo di domani 19 gennaio evidenzia con piacere un nuovo ed interessante cambio di settore da parte dell'astro terrestre. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dal nuovo transito Lunare? Bene, allora vi diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additato come super-fortunato del giorno in amore sarà il Cancro. La Luna entrerà nel segno d'Acqua alle ore 04:44 della primissima mattinata di ...

Oroscopo della settimana fino al 27 gennaio : le stelle preferiscono lo Scorpione : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio 2019 ha già deciso di dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano l'attesissima classifica ...

Oroscopo del 14 febbraio : San Valentino da 'proposta' per l'Acquario : In questo giovedì di San Valentino 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Luna in Gemelli e Sole in Acquario, mentre Giove in Sagittario e Nettuno fisso nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Ariete nervoso Ariete: influssi odierni contrastanti potrebbero inasprire l'atteggiamento dei nativi questo giovedì. Le idee risulteranno meno limpide del solito che potrebbe portare ad una ...