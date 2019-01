lastampa

: “Minorenne, può operarsi per diventare maschio. Così si tutela il benessere” - LaStampa : “Minorenne, può operarsi per diventare maschio. Così si tutela il benessere” - biondosgirl : Ma capite che essendo minorenne non può essere ripreso più di un tot di ore alla settimana. Siete proprio pesanti.… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Sarà Alessio e non più Alessia per l’anagrafe, cambiando sesso da femmina aanche se minorenne. Soprattutto: può sottoporsi subito, sebbene non abbia raggiunto i diciott’anni, a un irreversibile e invasivo intervento chirurgico, che lo Stato sosterrà economicamente «per assicurargli il benessere psicofisico». ...