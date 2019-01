Lapadula all' Udinese | il ds Pradè | ' Non ci interessa!'

Genoa - caso Lapadula : l’attaccante allo scoperto dopo il caos delle ultime ore : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti indicazioni ma anche momenti di tensione come successo in casa Genoa. Nel mirino le scelte tecniche dalla panchina con la sostituzione di Piatek dopo l’espulsione del centrocampista Romulo. Ma a fare discutere è stata anche la reazione dell’attaccante Lapadula che ha ‘scagliato’ la maglia, gesto di reazione che non è andato giù ai tifosi. Nelle ...