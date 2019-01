: Ultim'ora #Gioco illegale,multe fino a 50mila euro - Cyber_Feed : Ultim'ora #Gioco illegale,multe fino a 50mila euro - TelevideoRai101 : Gioco illegale,multe fino a 50mila euro - francescofat952 : #WOLLEI è quel classico derby di #PremierLeague tra 2 squadre delle Midlands vietato ai cardiopatici. #Jota al 93simo di gioco è illegale! -

Maxi multa tra i 20 e i, oltre al carcere (3-6 anni), per contrastare la raccolta di. E' previsto in uno dei cinque articoli dell'ultima bozza del 'Decretone'. E arriva anche la stretta fiscale sui giochi. In particolare aumenta all'11% la ritenuta sulle vincite del 10&Lotto, sale dall'1,35 al 2% il prelievo (Preu) sulle slot machine e il nulla osta per la distribuzione di ogni singolo apparecchio passa da 100a 200mila. Nel Decretone è previsto poi uno sconto Irpef sulle liquidazioni nella P.A.(Di sabato 19 gennaio 2019)