Conte | da Matera parta rilancio del Sud

Matera 2019 - Conte : "Oggi è la giornata di riscossa del Sud" : Matera 2019, Conte: "Oggi è la giornata di riscossa del Sud" Nel giorno in cui la città lucana diventa Capitale europea della Cultura il premier ha sottolineato che “Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia”. “Un nuovo modello di sviluppo per il Sud”, annuncia il ministro Bonisoli Parole ...

