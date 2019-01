Calciomercato Juventus: interessa un centrocampista del Lione

lanotiziasportiva

: ???? Il #Genoa chiede #Pjaca alla #Juventus e chiude per due giovani. Le ultime #calciomercato - DiMarzio : ???? Il #Genoa chiede #Pjaca alla #Juventus e chiude per due giovani. Le ultime #calciomercato - MarcoBovicelli : #Genoa, terminato l’incontro con la #Juventus (#Preziosi-#Paratici): #Leonardo intanto ha lasciato Casa #Milan, tra… - DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, ecco com'è andato l'incontro con la #Juventus. Tutte le ultime ?? #Sturaro #Romero -

(Di sabato 19 gennaio 2019), Ndombele / Oltre ad Aaron Ramsey, laè alla continua ricerca di nuovi innesti per poter dominare in modo incontrastato la Serie A. Il nome nuovo sul taccuino del club bianconero è quello del classe ’96 Tanguy Ndombele, accostato da diverso tempo anche al Manchester City. Il franco-congolese è attualmente in forza ale secondo ‘Sky Sport’ nei prossimi giorni il direttore sportivo Paratici dovrebbe incontrare l’agente del giocatore. L’ex Amiens giocherebbe davanti alla difesa in una linea a due.Ilfrancese sta disputando la sua annata migliore nella Ligue 1, con 2 gol stagionali realizzati in Champions. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023 e ilsarebbe intenzionato a cederlo soltanto in estate.undelLa ...