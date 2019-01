Striscia la Notizia | per Valerio Staffelli finisce in disgrazia col finto volontario di

'Striscia la Notizia' - truffa ai danni de 'La Fabbrica del Sorriso' : Si piazzano davanti ai principali teatri milanesi e dicono di essere volontari de "La Fabbrica del Sorriso" , il progetto di Mediafriends ormai giunto alla sua 15° edizione che si propone di aiutare i ...

Striscia La Notizia : pericolosi pesticidi rilevati in 22 paste analizzate. Ecco la lista; ultime un marchio di Lidl ed Eurospin! : Puntata incandescente quella di questa sera di Striscia la Notizia. Max Laudadio nella fortunata rubrica alimentare È tutto un magna magna, ripercorre assieme a noi il test dello scorso novembre sulla pasta italiana. E... L'articolo Striscia La Notizia: pericolosi pesticidi rilevati in 22 paste analizzate. Ecco la lista; ultime un marchio di Lidl ed Eurospin! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Striscia la Notizia - truffa a nome de La Fabbrica del Sorriso/ Valerio Staffelli smaschera gli estorsori : Striscia la Notizia pone i riflettori su una truffa a nome de La Fabbrica del Sorriso. Il telegiornale satirico manda sul posto Valerio Staffelli

Striscia la notizia - incidente in diretta per la velina Shaila : cede la spallina - crolla il vestito : In pochi si sono accorti del curioso imprevisto andato in onda a Striscia la notizia durante uno stacchetto delle veline. Finché lo stesso Antonio Ricci ha rimandato il video in onda smascherando quanto accaduto. La velina mora, Shaila, è stata vittima di un incidente con la spallina del suo vestito

Striscia la Notizia e la nonna impazzita a C'è posta per te - video-bomba : "Cosa vi siete persi" : No, quanto successo nello studio di Maria De Flippi alla prima puntata su Canale 5 della nuova stagione di C'è posta per te non poteva sfuggire all'occhio attento di Striscia la Notizia. Si parla del brutale sfogo di una anziana nonnina, sfogo rivolto all'ex marito che non voleva più vedere né lei n

Striscia la notizia - si mette male per il programma di Antonio Ricci. Una batosta enorme per Mediaset : E nello stesso giorno in cui Maurizio Costanzo definisce Striscia la notizia un programma da Guinness World Record (non è un eufemismo, potrebbe essere candidata davvero, Ndr), c’è una notizia che invece rappresenta un vero e proprio terremoto mediatico in Italia. A doverci fare i conti c’è lui, il comandante in capo delle reti del Biscione, Piersilvio Berlusconi. Eh sì, perché non si prospetta un quadretto simpatico per le reti generaliste, o ...

Striscia La Notizia : Edoardo Stoppa aggredito durante un servizio. Ferito un agente : Edoardo Stoppa Attimi di paura per Edoardo Stoppa. L’inviato di Striscia la Notizia, durante un servizio sul presunto “killer dei gatti”, sospettato di aver ucciso oltre 70 felini con dei bocconi avvelenati, è stato aggredito, insieme alla troupe del programma, a Battipaglia, in provincia di Salerno.Stoppa, da sempre impegnato contro qualsiasi forma di maltrattamento sugli animali, dopo innumerevoli ricerche aveva rintracciato ...

Striscia la notizia - la bomba atomica del signore di Mediaset : cosa sta per accadere alla storica trasmissione : Non ci sono molte certezze nei palinsesti televisivi, ma qualcuna sì. Mi riferisco a Striscia la notizia, programma quotidiano arrivato alla trentesima edizione che, giorno dopo giorno, ottiene ascolti di tutto rispetto. In questi giorni, ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono subentrati Ficarra e P

