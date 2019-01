Simpatizzante del Pd crea un finto sito erotico per screditare l' avversaria M5S

ilgiornale

(Di venerdì 18 gennaio 2019) In politica, ormai, vale tutto (?) o quasi. E l'ultima trovata di un militante veneto del Partito Democratico lascia sgomenti per cattiveria e, soprattutto, "fantasia". Già perché stando a quanto riporta La Verità, undem avrebbeto da zero uninternet a luci rosse - insomma, di incontri e a sfondo- perla sua antagonista politica del Movimento 5 Stelle.Da quanto si legge, l'uomo avrebbe pubblicato anche il numero di cellulare della rivale. Rivale che, per altro, pensate un po', è una sua vecchia amica d'infanzia. Ecco, un bel colpo basso. E la donna si è così trovata a essere bombardata di strane chiamate di uomini che le chiedevano una prestazione sessuale.Come è andata a finire? L'ideatore della trovata è stata individuato dalla polizia postale, indagato dalla procura e processato in Tribunale, a Verona. I giudici gli hanno concesso la messa ...