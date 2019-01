Si allarga rottamazione bis | ampliamenti casa fino 5%

ilfogliettone

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Nuova chance per chi ha perso il treno della-bis con la possibilita' per chi non ha pagato le rate in tempo di accedere a quella 'ter' ma anche allentamento dei paletti per chi vuole fare miniincostruendo una stanzetta all'ultimo piano magari di una villetta o modificando il sottotetto: il decreto legge Semplificazioni si trasforma sempre di piu' in un 'Omnibus'. Il testo e' atteso in Aula al Senato martedi' prossimo ma i lavori continuano ad andare a rilento: le votazioni in commissione sono slittate a domenica. Oggi dovrebbero essere depositati gli emendamenti dei relatori: ecco alcune le novita' principali.NUOVA CHANCE PER CHI HA PERSO TRENO'BIS'- Si riaprono i termini per aderire alladelle cartelle anche per chi non era in regola con i pagamenti dellabis al 7 dicembre, e quindi non poteva rientrare nella ...