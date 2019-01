Meta | Moro | Agnelli e Marcorè per i duetti a Sanremo

Gli ospiti dei duetti del Festival di Sanremo 2019 - da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Rocco Hunt e Fiorello chi vedremo l’8 febbraio : Si sono tenuti oggi a Milano gli ascolti delle canzoni del Festival di Sanremo 2019 e, contestualmente, sono stati annunciati gli ospiti dei primi 12 duetti che prenderanno vita nella quarta serata di venerdì 8 febbraio. Tra gli artisti sul palco dell'Ariston in duetto con i Campioni ci saranno i vincitori in carica: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il primo duetterà con Simone Cristicchi, ricambiando il favore dello scorso anno, il secondo ...

Sanremo 2019 - i duetti dei Big : al Festival anche Manuel Agnelli - Moro e Meta - Marcorè - Brunori e un Fiorello... : Sanremo 2019 inizia a svelare i suoi segreti in occasione del pre-ascolto delle 24 canzoni in gara alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 5 al 9 febbraio.prosegui la letturaSanremo 2019, i duetti dei Big: al Festival anche Manuel Agnelli, Moro e Meta, Marcorè, Brunori e un Fiorello... pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2019 18:01.

Video integrale del Capodanno a Bari su Canale5 con le esibizioni di Ermal Meta - Irama - Fabrizio Moro e tutti gli altri : Il Capodanno a Bari su Canale5 è ora disponibile con un Video integrale nel quale sarà possibile rivedere tutte le esibizioni degli artisti coinvolti sul palco di Piazza della Prefettura, proprio di fronte al Teatro Piccinni nel quale si sono svolti i collegamenti in collaborazione con i dj di Radio Mediaset. Una serata all'insegna della musica del momento, quella condotta da Federica Panicucci, che non ha mancato di ospitare anche alcune ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono gli Escxtra Awards con Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono gli Escxtra Awards, premi legati all'Eurovision Song Contest. I due artisti hanno rappresentato l'Italia nel 2018 con la canzone Non mi avete fatto niente, già vincitrice del Festival di Sanremo dello scorso febbraio. Se in Italia, Non mi avete fatto niente, ha raggiunto il primo posto della classifica per quanto riguarda il Festival di Sanremo, in Europa ha chiuso la competizione al quinto posto ma guadagna ...

Il Concerto di Natale in Vaticano il 24 e il 25 dicembre su Canale 5 : tutti gli ospiti da Ermal Meta ad Alvaro Soler - Elisa e Alessandra Amoroso : Il Concerto di Natale in Vaticano torna su Canale 5 con tanti ospiti italiani ed internazionali. Lo spettacolo, registrato lo scorso 15 dicembre nell’Aula Paolo VI di Città del Vaticano, verrà trasmesso in prima serata lunedì 24 dicembre alle ore 21.30 e in replica martedì 25 dicembre alle ore 14.45, sempre su Canale 5. Il 26° Concerto di Natale in Vaticano è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore ...

Tutti gli ospiti del Capodanno a Bari su Canale5 - da Ermal Meta a Irama - Moro e Benji e Fede : Il Capodanno a Bari su Canale5 sarà ricco di artisti del momento. Si ripete l'appuntamento in piazza Prefettura che quest'anno sarà trasmesso dall'ammiraglia di Cologno e in contemporanea su Radionorba e sulle reti di RadioMediaset. La notizia arriva dalla conferenza stampa di presentazione dell'evento alla quale hanno preso parte il sindaco ci Bari Antonio Decaro e il presidente di Radionorba Marco Montrone. Sul palco del Capodanno a ...