Legittima difesa | Salvini | entro febbraio sarà legge

Salvini : Legittima difesa legge febbraio : 10.20 "In molti mi state chiedendo quando il Parlamento approverà la legge sulla legittima difesa, dopo anni di chiacchiere: entro febbraio". Lo annuncia in diretta facebook il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini. "L'obiettivo -aggiunge- è che il sacrosanto diritto alla legittima difesa dei cittadini per bene, dei commercianti, degli imprenditori, degli agricoltori per bene sarà riconosciuto dalla legge italiana entro il mese di ...

"La Legittima difesa contro il lupo? Un regalo ai cacciatori" - la Lega per la difesa del cane contro il governo : Gli animalisti si preparano a protestare contro il governo. Nodo della questione un emendamento della Lega che, si legge in una nota della Lega nazionale per la difesa del cane, "potrebbe estendere il concetto di legittima difesa contro gli animali selvatici". L'ente ha lanciato una petizione per chiedere che "non si proceda in tal senso ma si assicuri la protezione della fauna".L'ente accusa il governo di non avere abbastanza a cuore la difesa ...

Legittima difesa - la Lega esulta per il via libera ma sono legittime anche le critiche : Respinti gli emendamenti delle opposizioni, la commissione ha licenziato il testo. Salvini: "Promessa mantenuta". Ma il tema...

“Difesa sempre Legittima” - cosa prevede la riforma della Lega : La commissione Giustizia della Camera ha licenziato la proposta di legge sulla legittima difesa, bocciando tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Come previsto, M5s e Lega hanno respinto tutti i tentativi delle opposizioni di modificare il testo della riforma, che e' gia' stata approvata dal Senato, per evitare una terza lettura in Parlamento e, quindi, un inevitabile allungamento dei tempi. Ora si attendono i pareri delle ...

Legittima difesa - sì Commissione al Ddl : 18.15 Via libera della Commissione Giustizia della Camera al disegno di legge sulla Legittima difesa, approvato dal Senato a dicembre. Il provvedimento andrà in Aula, probabilmente, a inizio febbraio. Domani la riunione della Conferenza dei capigruppo per definire il calendario. Il sì al Ddl è arrivato dopo il voto degli 81 emendamenti, nessuno della maggioranza, che è andato avanti a ritmo sostenuto. Il governo aveva dato parere negativo e ...

Sulla Legittima difesa c'è l'accordo - Salvini : 'Non sarà il Far west' : Roma, 14 gen., askanews, - 'C'è l'accordo' e quindi Sulla legittima difesa 'conto nell'approvazione entro febbraio'. A spiegarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Tg2Italia. Un ...

Maggioranza fra ambiguità e tensioni : spaccata su grandi opere - non su Legittima difesa : La Lega spinge per la Tav e apre la strada alla consultazione popolare. Il no alla Torino-Lione è invece bandiera del Movimento Cinquestelle. Sulla nuova legittima difesa atteso per i primi di ...