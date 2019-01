Empoli | 32enne muore durante un intervento della polizia | aveva piedi e mani legati

Blastingnews

(Di venerdì 18 gennaio 2019)la manette ai polsi ed un cordino che gli legava ial momento del decesso. Non mancheranno le polemiche per la tragica scomparsa di un cittadino tunisino di 32 anni, morto giovedì sera nel corso di un controlload, in provincia di Firenze. A quanto pare la vittima è venuta a mancare per un arresto cardiaco mentre si trovava a terra, con gli agenti che lo bloccavano. La tragedia è avvenuta in un attività di money trasnsfert nel centrocittadina toscana, il Taj Mahal, locale che ospita anche un negozio di generi alimentari e di bevande alcoliche. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sull’accaduto: le indagini sono affidate alla pm Christine von Borries, che ieri sera è accorsa sul posto per un sopralluogo, prima di ascoltare i poliziotti intervenuti e il personale sanitario del 118 presente al momentoscomparsa dell’uomo.Tutto è ...