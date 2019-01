Aperto a Bristol il primo negozio di abiti da sposa per donne disabili

fanpage

(Di venerdì 18 gennaio 2019) "Il mondo non è progettato per noi. E poi, gli aiuti alla mobilità vengono spesso descritti come cose negative che le persone vogliono nascondere quando in realtà strumenti come le sedie a rotelle ci danno la libertà: è bello che abbiano decorato la carrozzina piuttosto che cercare di nasconderla", sostiene l'artista Beth Wilson.