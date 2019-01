18 gennaio - All' Anchecinema di Bari ' Da me a Riccardo III' di e con Francesco Matanari

Retroscena Blogo - Dal 28 gennaio I Fatti Vostri si riducono - alle 11 arriva il TgSport? : Continua la "revolution" di Carlo Freccero a Rai2. Ora nei corridoi di viale Mazzini a Roma, dove si trova il quartier generale del servizio pubblico, si mormora delle prossime mosse apportate al palinsesto del daytime. Pare che da lunedì 28 gennaio nella mattina di Rai 2 possa debuttare un'edizione del telegiornale sportivo, trasmesso tra l'approfondimento di Tg2 Italia (un'altra novità del neo direttore) e il granitico I Fatti Vostri (di ...

L'oroscopo dei single del 19 gennaio con classifica : Ariete domina - Toro alle strette : Nella carta dello Zodiaco, le vibrazioni prodotte dai transiti planetari creano sensazioni tutte nuove. Innovativi cambiamenti che interessano ciascun segno zodiacale si presentano lì inaspettati, attendendo solo di essere accolti con ottimismo. Le stelle e L'oroscopo, potenti alleati atti a favorire l'amore e le passioni, risultano il riassunto di queste vibrazioni planetarie. Analizziamo la situazione astrale di ciascun segno zodiacale single ...

Allerta Meteo Campania : domani 18 gennaio criticità “gialla” per pioggia e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica per i fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti alle precipitazioni attese: l’avviso è valido a partire dalle 8 di domani mattina fino alle 23.59 della stessa giornata, con particolare riferimento alla fascia costiera. Sulle zone di Allerta Piana campana, Napoli, isole e Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, ...

Ritorna la macchia gialla per il display dell’Asus ZenFone 3 : situazione a gennaio 2019 : Si torna a parlare in questi giorni della questione inerente l'Asus ZenFone 3, almeno per quanto concerne un argomento delicato come quello dell'apparizione della macchia gialla in prossimità del bordo laterale. All'interno del display. Gli utenti più attenti probabilmente ricorderanno che avevo già trattato l'argomento poco meno di cinque mesi fa su OptiMagazine, quando giunsero le prime segnalazioni da parte degli utenti italiani. Oggi 17 ...

Il Paradiso Delle Signore 18 gennaio : Ludovica rovina le nozze e parla alla sposa : La puntata di domani, venerdì 18 gennaio, de "Il Paradiso Delle Signore" svela un colpo di scena inaspettato. Il giorno Delle nozze tra Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri è ormai arrivato ma qualcosa rovinerà il matrimonio. Mentre Nicoletta è in abito da sposa in attesa di fare il suo ingresso trionfale in Chiesa, Ludovica la raggiunge e le sussurra qualcosa all'orecchio. Tutti gli eventi che hanno messo in discussione le nozze tra Riccardo ...

Teatro Comico all'Alighieri di Ravenna : nuovi abbonamenti da sabato 19 gennaio : Aneddoti, segreti, ingredienti e ricette sono racchiusi in un quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo, "la Bibbia" di ogni mamma italiana, La Scienza in cucina e l'Arte di ...

Il Segreto Anticipazioni 17 gennaio 2019 : Isaac cerca di sottrarsi alla leva militare obbligatoria : Adela e Carmelo si rendono conto che il Guerrero non è nella lista dei nomi dei ragazzi, pronti a essere chiamati alla leva.

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 18 gennaio alle 17 presentazione libro in via Scienze : L'autunno dentro e fuori di noi raccontato da Duccio Demetrio 17-01-2019 / Giorno per giorno Si snodano tra poesia e filosofia le riflessioni di Duccio Demetrio contenute nel libro 'Foliage. ...

Previsioni Meteo Europa - dal 19-20 gennaio si intensificano freddo e neve e persisteranno fino alla fine del mese [MAPPE] : 1/14 ...

Cotral : lunedì 21 gennaio sciopero dalle 8.30 alle 12.30 : Roma – Cotral ha informato che il prossimo lunedi’, 21 gennaio, le organizzazioni sindacali Filt-cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Slm Fast Confsal hanno aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori del Tpl della durata di 4 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8.30 e quelle alla ripresa del servizio a partire ...

Pallavolo – Il match Valsabbina-Lardini Filottrano sarà anticipato a sabato 26 gennaio : info e dettagli : Mano alle agende perché cambia il plan della gara fra Valsabbina e Lardini Filottrano: le Leonesse giocano d’anticipo il sabato pomeriggio Notizia importante per tutti i fan di Banca Valsabbina Millenium Brescia e Lardini Filottrano: cambiano data e ora della sfida valevole per la 17ª giornata del massimo campionato italiano femminile. Come da comunicazione di Lega, la gara n. 3115 fra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Lardini ...

Buongiorno dalla Borsa 17 gennaio 2019 : Wall Street riporta un guadagno dello 0,59% , terminando a 24.207,2 punti. Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 6.

NBA 2019 - i risultati della notte (17 gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

Busta paga gennaio 2019 : importo stipendio e guida alla lettura : Busta paga gennaio 2019: importo stipendio e guida alla lettura stipendio e Busta paga a gennaio La Busta paga è il documento in cui mensilmente prende forma il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente. Si tratta dello strumento che riepiloga varie voci e da cui è visivamente possibile leggere la remunerazione del lavoratore. Può anche prendere il nome di cedolino: viene dato al lavoratore mese per mese con l’importo percepito dal ...