VIABILITA' - Provvedimenti in vigore domenica 20 gennaio 2019 tra le 11 | 30 e le 16 | 30

VIABILITA' - Provvedimenti in vigore nella mattinata di domenica 11 novembre a Ferrara : Circolazione momentaneamente sospesa per la gara ciclistica '13°G.P. Suzuki Estense Motori' 08-11-2018 / Giorno per giorno Per permettere lo svolgimento a Ferrara della gara ciclistica '13°G.P. ...