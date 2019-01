Via libera da vertice | Cdm alle 18

Giuntoli ha il Via libera per portare Lozano a Napoli : Oltre alla trattativa per Lobotka , la Gazzetta dello Sport fornisce informazioni anche quella per Hirving Lozano. AdL, infatti, ha dato il suo consenso per imbastire la trattativa che porterà l'...

Legittima difesa - la Lega esulta per il Via libera ma sono legittime anche le critiche : Respinti gli emendamenti delle opposizioni, la commissione ha licenziato il testo. Salvini: "Promessa mantenuta". Ma il tema...

Legittima difesa - Via libera da commissione Giustizia : La commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni e ha licenziato la proposta di legge sulla Legittima difesa . Dopo il parere delle altre commissioni, domani sarà ...

Legittima difesa : Via libera in commissione alla Camera : La commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge sulla Legittima difesa. Sono stati occiati tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni.

Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1 - Via libera ai contenuti HDR : Huawei rilascia un aggiornamento che permette a Mate 20 Pro e P20 Pro di supportare in contenuti HDR, inclusa la visione HD di Netflix. L'articolo Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1, via libera ai contenuti HDR proviene da TuttoAndroid.

Referendum propositivo - primo Via libera in commissione. Pd - Forza Italia e Fdi contrari : “In Aula sarà battaglia” : primo via libera della commissione Affari costituzionali della Camera al ddl sul Referendum propositivo. Il testo di riforma costituzionale andrà in Aula a Montecitorio il 16 gennaio. A favore del testo hanno votato M5s e Lega, contro Pd, Forza Italia e Fdi. Non hanno invece partecipato al voto Leu (con Roberto Speranza) e +Europa (con Riccardo Magi) che hanno dichiarato di voler tenere aperto il dialogo, ma chiedono modifiche ...

RWM - concluso l'iter per il nuovo campo prove - Via libera all'allargamento della produzione : Gli uffici dell'Assessorato Ambiente hanno concluso l'istruttoria relativa all'intervento per il nuovo campo prove R140 presentato da RWM Italia nel territorio di Iglesias e, in applicazione della ...

Fca rivede il piano di investimenti in Italia dopo il Via libera all'ecotassa - Sky TG24 - : L'ad del gruppo non fornisce dettagli: "Fino a quando la revisione non sarà ultimata non posso commentare ulteriormente". Il provvedimento inserito nella manovra prevede maggiorazioni per chi acquista ...

F1 - Toro Rosso : Via libera dalla FIA : FAENZA - La STR14 della Toro Rosso ha ricevuto il via libera dalla FIA questa settimana, dopo aver completato con successo il crash test obbligatorio prima che Daniil Kvyat e il debuttante Alexander ...

Roma - Martani (Ape) : Raggi dà Via libera all’abbandono dei gatti sul territorio comunale : “Apprendiamo con somma preoccupazione che la bozza del regolamento capitolino sulla Tutela degli animali, già approvato in Giunta e in attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale, prevede all’interno del testo il via libera all’abbandono dei gatti sul territorio comunale di Roma”. Lo rende noto Daniela Martani, responsabile diritti animali di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “È una norma scellerata – spiega – che ...

Via libera a nuovo nome della Macedonia : 0.00 Fine della disputa con la Grecia.Ora la Macedonia si chiamerà "Repubblica della Macedonia del Nord".La storica modifica grazie al via libera del Parlamento del Paese balcanico: 81 sì su 120 deputati. Bastava la maggioranza dei due terzi. Così si apre la strada per l'adesione di Skopje a Ue e Nato. Il Parlamento greco dovrà ratificare l'accordo per renderlo operativo. Dallo smembramento dell'ex Jugoslavia nel 1991 Atene blocca l'accesso ...

Legittima difesa - Lega e M5S si mettono d’accordo : Via libera entro febbraio : Scaduto oggi il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge sulla riforma della Legittima difesa, già approvata dal Senato. Sono in tutto un'ottantina le richieste di modifica del testo presentate. Nessun emendamento a firma Lega o M5s. Via libera finale atteso entro il mese di febbraio.Continua a leggere

Legittima difesa - accordo M5s-Lega : Via libera alla Camera i primi di febbraio : La commissione Giustizia della Camera inizierà a votare mercoledì prossimo gli 80 emendamenti depositati venerdì 11 sulla Legittima difesa. L'obiettivo è di concludere l'esame in tempo per andare in ...

La Juve ha avvisato Isco : Via libera agli intermediari - si lavora già al colpaccio : C'è un mondo davanti: il prezzo, la concorrenza, Manchester City in testa,, le possibili richieste di pedine di scambio da parte del Real . Mai però la Juventus si è sentita così forte sul fronte ...