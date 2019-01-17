Traffico Roma del 17-01-2019 ore 14 | 30

VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’ SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI E SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE , IN DIREZIONE SAN GIOVANNI UN INCIDENTE RALLENTA INVECE IL Traffico IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA MODESTO PANETTI IN USCITA DA Roma STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA ISACCO NEWTON. PERMANENE CHIUSA AL Traffico VIALE PROSPERO COLONNA PER LAVORI ALLE CONDUTTURE DELL’ACQUA TRA PIA PIERO COLONNA E VIA GIANNETTO VALLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’ SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI E SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE , IN DIREZIONE SAN GIOVANNI UN ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 12:20 LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’ SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI STESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE RISORGIMENTO E PONTE GIACOMO MATTEOTTI VERSO PONTE TESTACCIO. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA PONTE ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CENTRO PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA LUDOVISI NEI PRESSI DI VIA AURORA.. SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA PINCIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA GIACOMO PUCCINI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI STESSA SITUAZIONE SUL ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA MOLTO Traffico QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE. DISAGI SEGNALATI UN PO’ OVUNQUE. . ALLA BORGHESIANA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA VIA SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA MOLTO Traffico QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE. DISAGI SEGNALATI UN PO’ OVUNQUE. . ALLA BORGHESIANA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA TRA VIA SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE . IN PARTICOLARE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE PER UN INCIDENTE IL ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:50 Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE . PER UN INCIDENTE SEGNALIAMO Traffico BLOCCATO IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN GIOVANNI. CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A VIA CAMPO LIGURE VERSO LA ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A VIA CAMPO LIGURE VERSO LA TRIONFALE. Traffico BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’ FORTI ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE ALLE PORTE DI Roma SU VIA FLAMINIA DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA STESSA SITUAZIONE ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA PRIMA PORTA A VIA CORNALBA IN USCITA DALLA CAPITALE. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA A E VIA PRENESTINA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI POI IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 18.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA SI STA IN FILA DA ...
Traffico Roma del 16-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ RomaMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA. DIFFICOLTA’ POI PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN FILA DA ...